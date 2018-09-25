Историки обсудят коренной перелом в Великой Отечественной войне на конференции в Гомеле

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историки обсудят тему коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны на международной конференции 22-23 ноября в Гомеле. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Института истории Национальной академии наук Беларуси Вячеслав Данилович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Научный форум с участием историков из Беларуси, России, Армении, Казахстана и Кыргызстана комплексно рассмотрит вопросы коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и начала освобождения территории Беларуси. Будут обсуждаться военные действия, роль и значение партизан, нацистское сопротивление на территории Беларуси, начало обновления разрушенного хозяйства и современные подходы к освещению проблем истории Великой Отечественной войны, историография и другие", - сказал Вячеслав Данилович.

Конференция "Беларусь в год коренного перелома в Великой Отечественной войне: к 75-летию начала освобождения территории республики от германских войск" важна в свете существующих сегодня попыток фальсификации, искажений, которые заключаются в том, чтобы показать, что перелом во Второй мировой и Великой Отечественной войне состоялся не на территории Советского Союза, а на Западе, что западные союзники внесли решающий вклад в победу над фашистской Германией. "Наши исследования, наработки ярко демонстрируют то, что именно на территории Советского Союза произошел коренной перелом в Великой Отечественной войне", - сказал он.

Институт истории активно сотрудничает в вопросе сохранения и популяризации наследия истории Великой Отечественной войны с Министерством обороны Беларуси. В частности, в мае-июне будущего года планируется международная конференция, посвященная 75-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков.

В этом году, когда отмечается 75-летие начала освобождения Беларуси, уже прошли межрегиональные конференции в Россонах, Шклове, Дятлове, где на местном материале раскрывалась эта тема. Такие мероприятия важны, поскольку в них принимают участие учителя и местная молодежь. Это важно для того, чтобы объективная память о событиях Великой Отечественной войны сохранялась и транслировалась через подрастающее поколение, считает ученый.

В мае состоялись международная военно-историческая конференция "Великая Отечественная война: мифы и реальность" и международная научно-практическая конференция на базе гимназии №164 Минска "Великая Отечественная война 1941-1945 годов в исторической памяти народа". Это ежегодное мероприятие, направленное на воспитание молодежи, отметил Вячеслав Данилович. В июне совместно с Военно-научным обществом Вооруженных Сил Беларуси был организован круглый стол "Великая Отечественная война в исторической памяти белорусского народа".

Кроме того, опубликованы издания, включающие исследования белорусских и российских ученых по проблематике освобождения территории Беларуси.-0-