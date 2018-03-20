Итальянские военные проводят инспекцию в Беларуси

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянские военные 20-23 марта проводят инспекцию в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Инспекция проводится с целью проверки военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа. В составе группы помимо трех военных инспекторов Италии принимает участие военный инспектор из США.-0-