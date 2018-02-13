Итальянский канал Rai 3 включил Беларусь в топ-5 лучших стран для туризма

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянский канал Rai 3 поставил Беларусь на третье место в топ-5 стран, которыми больше всего интересовались итальянские туристы в 2017 году и куда стоит поехать в 2018-м году.

Рейтинг стран был составлен на основе информации популярного у итальянцев сайта для путешествий volagratis.com. Видео передачи Kilimangiaro телеканала Rai 3 размещено в соцсети Facebook. На сегодня у видео свыше 400 тыс. просмотров.

Ведущие передачи Kilimangiaro советуют посетить Беларусь весной и обязательно побывать в одном из самых красивых замков в Европе - Мирском замке, входящем в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также среди стран для посещения в программе назвали Албанию, Молдову, Танзанию и Оман.

Rai 3 - итальянский телеканал, третий канал государственной телерадиовещательной корпорации Rai. Начал вещание в 1979 году. Делает больший акцент на социально-культурное направление.

В Беларуси с 12 февраля 2017 года вступил в силу указ Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, которым установлен пятидневный безвизовый режим для иностранцев из 80 стран мира. Италия входит в число стран, граждане которых могут воспользоваться правом въезда в Беларусь без визы через Национальный аэропорт Минск.-0-