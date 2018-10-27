Итоги проекта для незрячих "Учимся управлять финансами сами" подведут в Минске

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круглый стол, посвященный итогам проекта "Учимся управлять финансами сами", состоится 30 октября в Минске, сообщили БЕЛТА в учреждении реабилитации инвалидов по зрению "Центр успешного человека".

Шесть месяцев в Беларуси проходили обучающие семинары и тренинги, за это время выпущены методические пособия по Брайлю и аудиоматериалы о правилах пользования мобильными банковскими приложениями без зрительного контроля, проведена работа по адаптации таких приложений для нужд людей с ограниченными возможностями. В столице и регионах подготовлены тренеры из числа незрячих людей с навыками пользования смартфоном, которые продолжат распространять полученный опыт, то есть создана образовательная платформа для людей с инвалидностью по зрению в сфере банковских IT-технологий.

Проект "Учимся управлять финансами сами" реализуется как элемент более масштабного проекта "Учиться, чтобы действовать", который финансируется Европейским союзом и софинансируется DVV International - Институтом международного сотрудничества Немецкой ассоциации народных университетов. Проект получил поддержку Министерства труда и социальной защиты, Нацбанка Беларуси, коммерческих банков и кредитно-финансовых организаций.-0-