Итоги социсследования "Молодежный бренд-2017" представят на пресс-конференции в БЕЛТА 27 февраля

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Какие бренды выбирает белорусская молодежь? Итоги социологического исследования" состоится в пресс-центре БЕЛТА 27 февраля в 11.00.

Социологическое исследование "Молодежный бренд" ежегодно проводится Ассоциацией защиты интеллектуальной собственности "БелБренд" и Молодежной лабораторией социологических исследований ЦК ОО "БРСМ" с целью изучения популярности белорусских и зарубежных брендов и производителей в молодежной среде, отношения молодежи к контрафактной продукции и нелегальной торговле.

Какие бренды выбирает белорусская молодежь? Контрафакт или оригинал? Почему молодежь не всегда выбирает белорусскую продукцию? Результаты исследования представят председатель ассоциации "БелБренд" Альберт Таипов, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, науке и культуре Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Татьяна Якубович, представители ГКНТ и Центрального комитета ОО "БРСМ".

Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (029) 645-43-38, электронной почте: pressuser@belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра.