Итоги вступительной кампании-2018 - в Минобразования назвали самые высокие конкурсы и проходные баллы

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступительная кампания для получения высшего образования первой ступени 2018 года завершилась. В Министерстве образования подвели ее итоги, назвав наиболее высокие конкурсы и проходные баллы, сообщает БЕЛТА.

Высокие конкурсы на бюджетную дневную форму наблюдались по специальностям "режиссура кино и телевидения" (6,4 человека на место), "информационные системы и технологии" (6,7 человека на место), "спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме)" (7,6 человека на место) и "дизайн (графический)" (11,2 человека на место). Наиболее высокие проходные баллы на специальностях "международное право" (384), "экономика электронного бизнеса" (384), "современные иностранные языки" (378), "стоматология" (375) и "организация движения и обеспечение полетов на воздушном транспорте (организация воздушного движения)" (368).

Более 5 тыс. человек пополнят ряды будущих педагогов в вузах страны. В Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка зачислено 800 студентов на дневную бюджетную форму. "При этом каждый третий из будущих педагогов является победителем олимпиад, имеет документ с отличием или является выпускником педагогических классов. Наиболее высокий проходной балл составлял 325 при поступлении на специальность "изобразительное искусство и компьютерная графика". При этом в Барановичском государственном университете на специальность "начальное образование" на 15 плановых мест поступило 5 абитуриентов без вступительных испытаний (медалисты, победители олимпиад и выпускники педклассов). В этом же университете средний конкурс составил 2 человека на место. 275 баллов должны были получить ребята, желающие обучаться в Мозырском педагогическом университете по специальности "иностранные языки", - отметили в пресс-центре Минобразования.

Прием абитуриентов на первую ступень высшего образования в 2018 году вели 42 учреждения государственной формы собственности и 9 - частной. Всего 1 сентября в вузы страны придут учиться более 50 тыс. первокурсников. За счет средств бюджета принято более 26,4 тыс. человек (в 2017 году - 26,7 тыс.), при этом в дневной форме с целью удовлетворения заказа организаций на подготовку специалистов с высшим образованием - 21,7 тыс. человек (в 2017 году - 22,4 тыс.). На платной основе обучаться будут более 24 тыс. человек.

Приемная кампания в вузы возобновится 15 ноября, когда стартует прием абитуриентов в сельскохозяйственные вузы на заочную форму получения образования как за счет бюджета, так и на платной основе. Продлится он до 20 декабря. Кроме того, до 15 октября все вузы страны продолжают прием иностранных граждан, поступающих по собеседованию, где определяется уровень знания языка обучения в объемах, необходимых для получения высшего образования.-0-