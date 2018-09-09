Иудеи встречают Новый год - Рош а-Шана

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иудеи всего мира вечером 9 сентября встречают Новый год, который называется Рош а-Шана, и празднуют его до 11 сентября.

Рош а-Шана - праздник сотворения мира, символ того, что мир создан Божественной волей и все в нем имеет определенный смысл, в том числе наша жизнь и каждый наш поступок. Рош а-Шана является также днем покаяния и самоуглубления, духовного отчета перед Всевышним, днем грядущих изменений, которые происходят через раскаяние, молитву и благотворительность.

Существует предание, что в дни Рош а-Шана Бог отмечает в Книге жизни, какая судьба ожидает в наступающем году каждого: кому жить и кому умереть, кого ожидает покой, а кого - скитания, кого - благополучие, а кого - терзания, кому суждена бедность, а кому - богатство.

В молитвах, читаемых в Рош а-Шана, упоминается Судный день, в который все люди проходят перед Богом, как овцы перед пастырем, и Бог судит каждого из них за его деяния.

Праздник Рош а-Шана встречают обильным застольем. К столу принято подавать сладкие блюда и фрукты, чтобы год был "сладким", а также голову рыбы "чтобы быть в голове, а не в хвосте". Горькие и соленые блюда на стол не ставят.

Чтобы Рош а-Шана стал добрым знаком на весь год, в дни праздника стараются избегать гнева и излишней строгости к людям. Утром в синагогах проходит главная церемония праздника - трубление в рог, называемый Шофар. Это действие истолковывают как вызов на суд или призыв к покаянию.

С Рош а-Шана начинаются десять дней молитв и раскаяния, называемые Дни Трепета, или Десять дней покаяния, которые заканчиваются праздником Йом-Кипур.-0-