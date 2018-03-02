"Иванушки International" разыграют 2-комнатную квартиру и три "Ниссан Жук" от "Евроопт" в первом весеннем розыгрыше 5 марта!

Никакие холода и метели не омрачат весеннее настроение, охватившее страну! Тем более что 8 Марта уже совсем скоро! Так и игра "Удача в придачу!" встречает весну очередным розыгрышем призов! Уже в понедельник, 5 марта, своих обладателей найдут 2-комнатная квартира в Минске, три ярких автомобиля "Ниссан Жук" и еще более 50 тыс. призов от "Евроопт"! А звездными гостями первого весеннего тура станут кумиры поколений, неугомонные романтики, вечно молодые "Иванушки International"!

Солисты легендарной группы Кирилл Туриченко, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Аполлонов по очереди разыграют три автомобиля "Ниссан Жук", а в финале все вместе разрешат интригу 58-го тура игры "Удача в придачу!" и определят, чья именно покупка станет самой счастливой и принесет ключи от двухкомнатной квартиры в Минске!

Роскошные автомобили "Ниссан Жук" с нетерпением ждут встречи с будущими хозяевами!

Просторная квартира расположена по уже знакомому адресу – ул. Мястровская,5. Рядом - все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! Комплекс "Минск-Арена", который предоставляет возможность не только заниматься спортом, но и посещать самые громкие столичные концерты и мероприятия. Так что, если "Иванушки" однажды дадут концерт на этой площадке, тот, кому в этот понедельник артисты принесут главный приз, сможет запросто добраться до места их выступления!

Одного из покупателей в этот понедельник ждет особенный сюрприз: двухкомнатная квартира из рук самих "Иванушек International"!

Также у победителя будет возможность часто выбираться на прогулку к водохранилищу Дрозды или в живописный лесопарк, расположенные неподалеку, где можно телом и душой отдохнуть и зимой, и летом. По соседству будет проживать множество удачливых соседей - ведь квартиры от "Евроопт" неоднократно разыгрывались в этом и соседних домах. А чтобы не останавливаться на достигнутом и обязательно продолжать участие в игре, счастливчик сможет заходить в "Евроопт", расположенный неподалеку!

Кстати, стоимость главного приза игры - более 170 тыс. рублей, а это свыше $85 тыс. Согласитесь, достойный комплимент от госпожи фортуны!

Также счастливое "ура!" будет звучать в домах еще 100 участников игры, которым в этот понедельник достанутся призы по 500 рублей. Кроме того, по всей стране разлетятся 50 тыс. денежных призов!

А также будут разыграны более 50 000 денежных призов! Победителем может стать каждый! Достаточно иметь в своей "копилке" игровые коды 58-го тура!

По традиции розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Следите за ярким шоу на экране телевизора, а лучше - приезжайте в столичный ТРЦ "Е-Сити" на Денисовской, 8. Этот праздничный розыгрыш с участием легендарных "Иванушек" нельзя пропустить!

Незадолго до начала на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" будет опубликован список всех зарегистрированных участников текущего тура, а также их игровых кодов, полученных с 26 февраля по 4 марта включительно. В этом списке вы можете найти себя, своих родственников и друзей, сделав фильтр по ФИО и населенному пункту. Обратите внимание, что в списке ФИО участника отображены именно так, как они введены в его личном кабинете.

Рецепт удачи прост, и он обязательно включает в себя "товар удачи"! Не забудьте при каждой покупке предъявлять дисконтную карту "Е-плюс". И, конечно же, верить в победу!

Рецепт удачи неизменен: "товар удачи", карта "Е-плюс" и вера в победу! Розыгрыш 5 марта!