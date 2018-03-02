"Иванушки International" разыграют 2-комнатную квартиру и три "Ниссан Жук" от "Евроопт" в первом весеннем розыгрыше 5 марта!

Никакие холода и метели не омрачат весеннее настроение, охватившее страну! Тем более что 8 Марта уже совсем скоро! Так и игра
Солисты легендарной группы Кирилл Туриченко, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Аполлонов по очереди разыграют три автомобиля "Ниссан Жук", а в финале все вместе разрешат интригу 58-го тура игры
Просторная квартира расположена по уже знакомому адресу – ул. Мястровская,5. Рядом - все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! Комплекс "Минск-Арена", который предоставляет возможность не только заниматься спортом, но и посещать самые громкие столичные концерты и мероприятия. Так что, если "Иванушки" однажды дадут концерт на этой площадке, тот, кому в этот понедельник артисты принесут главный приз, сможет запросто добраться до места их выступления!
Также у победителя будет возможность часто выбираться на прогулку к водохранилищу Дрозды или в живописный лесопарк, расположенные неподалеку, где можно телом и душой отдохнуть и зимой, и летом. По соседству будет проживать множество удачливых соседей - ведь квартиры от "Евроопт" неоднократно разыгрывались в этом и соседних домах. А чтобы не останавливаться на достигнутом и обязательно продолжать участие в игре, счастливчик сможет заходить в "Евроопт", расположенный неподалеку!
Кстати, стоимость главного приза игры - более 170 тыс. рублей, а это свыше $85 тыс. Согласитесь, достойный комплимент от госпожи фортуны!
Также счастливое "ура!" будет звучать в домах еще 100 участников игры, которым в этот понедельник достанутся призы по 500 рублей. Кроме того, по всей стране разлетятся 50 тыс. денежных призов!
По традиции розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Следите за ярким шоу на экране телевизора, а лучше - приезжайте в столичный ТРЦ "Е-Сити" на Денисовской, 8. Этот праздничный розыгрыш с участием легендарных "Иванушек" нельзя пропустить!
Незадолго до начала на сайте evroopt.by в разделе игры
Рецепт удачи прост, и он обязательно включает в себя "товар удачи"! Не забудьте при каждой покупке предъявлять дисконтную карту "Е-плюс". И, конечно же, верить в победу!
Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", делайте заказы в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И пусть вам повезет - как повезло уже огромному количеству счастливых победителей игры
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