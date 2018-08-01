1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за недействительных паспортов 180 белорусов в июле не смогли выехать за границу, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"Ежедневно в июле срывались в среднем по 6 поездок за рубеж из-за предоставления гражданами на границе недействительных паспортов. Традиционно среди проблемных документов первое место занимают ветхие, разрисованные, порванные - испорченные владельцем. Их насчитывается более 90. На втором месте - около 70 просроченных документов. Среди них почти четыре десятка стали недействительными в результате замены фамилии после регистрации брака. Также было 12 документов, которые находились в списке утерянных либо украденных", - рассказали в Госпогранкомитете. Специалисты напомнили, что при смене фамилии паспорт необходимо поменять в течение месяца.

Всего с начала лета пограничники выявили около 400 недействительных документов. Их владельцы должным образом не подготовились к зарубежным поездкам, проигнорировали рекомендации проверить паспорта на наличие посторонних записей, размытостей и подобного. В результате они были привлечены к административной ответственности за нарушение режима государственной границы.-0-