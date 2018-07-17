17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за неритмичной работы польской стороны на границе образовались очереди, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

"На польском направлении формируются достаточно протяженные очереди из легковых машин. Также ожидают и грузовые авто. Причина увеличения очередей связана с неритмичным оформлением транспортных средств на сопредельной стороне. Не обеспечиваются нормы по количеству оформления транспорта за единицу времени", - проинформировал Антон Бычковский.

По состоянию на 14.00 в "Брузгах" ожидают въезда в Польшу около 150 легковых и 110 грузовых авто. Еще более 120 легковушек стоят в "Бресте" и 20 - в "Домачево". На данный момент очередей из легковушек нет в пунктах пропуска "Берестовица" и "Песчатка".

Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию при выборе маршрута движения.-0-