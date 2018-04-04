Из-за ремонта ж/д мостов на следующей неделе изменится расписание некоторых пригородных поездов

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за ремонта железнодорожных мостов на следующей неделе изменится расписание некоторых поездов региональных линий экономкласса, сообщили БЕЛТА в УП "Минское отделение Белорусской железной дороги".

Так, в связи с ремонтом железнодорожного моста на перегоне Вилейка-Молодечно с 9 апреля (с 09.10) до 11 апреля (до 18.10) поезда региональных линий экономкласса отправлением со станций Крулевщизна, Полоцк, Глубокое будут следовать до станции Вилейка и обратно. Пригородные поезда сообщением Молодечно-Вилейка-Молодечно из обращения снимаются.

Перевозка пассажиров между станцией Молодечно и станцией Вилейка будет осуществляться автобусами по железнодорожным билетам (без заезда на остановочные пункты Тышкевичи, Домановский, Красный Бережок, Зенит).

Из-за ремонта железнодорожного моста на перегоне Полочаны - Воложин с 11 апреля с 06.50 до 07.50 12 апреля не будет осуществляться сквозное движение поездов региональных линий экономкласса от станции Молодечно до станции Лида и обратно. Поезда региональных линий экономкласса отправлением со станции Молодечно будут следовать до станции Полочаны и обратно, со станции Лида будут следовать до станции Воложин и обратно.

Кроме того, 11 апреля отменяются поезда региональных линий экономкласса Молодечно - Лида отправлением со станции Молодечно в 18.36, 20.39, отправлением со станции Лида в 08.40. Назначается поезд Молодечно - Полочаны отправлением со станции Молодечно в 20.08.

В четверг, 12 апреля, отменяется поезд региональных линий экономкласса Лида - Молодечно, отправлением со станции Лида в 04.08. Назначается поезд Лида - Воложин отправлением со станции Лида в 03.38.

Перевозка пассажиров между станциями Воложин и Полочаны будет осуществляться автобусами по железнодорожным билетам с остановками возле железнодорожных остановочных пунктов Литва и Березинское, без заезда на остановочный пункт Шипуличи.

В БЖД попросили уточнять информацию о расписании движения поездов на станциях, остановочных пунктах, в справочном бюро, на сайте железной дороги до начала совершения поездки.-0-