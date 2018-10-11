Издана книга о межрегиональном взаимодействии Беларуси и России

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Регионы - для Союзного государства" о взаимодействии областей Беларуси с регионами России вышла в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки". Об этом сообщил БЕЛТА директор издательства Владимир Андриевич.

"Издание "Регионы - для Союзного государства" подготовлено при поддержке Постоянного комитета Союзного государства и приурочено к V Форуму регионов Беларуси и России. Это своеобразная малая иллюстрированная энциклопедия о межрегиональном сотрудничестве двух стран. Научно-популярное издание рассказывает о взаимодействии всех областей Беларуси с регионами России. Оно будет полезно всем, кто интересуется историей обеих стран, их экономическими взаимоотношениями и сегодняшним днем Союзного государства", - рассказал Владимир Андриевич.

По его словам, в книге всесторонне показано значение прямых связей, сложившихся между регионами двух стран. "Значимость межрегионального сотрудничества подтверждают и ежегодные форумы регионов Беларуси и России, которые проходят с участием глав государств. В издании рассказывается о каждом из четырех состоявшихся форумов. Их площадки стали важной платформой обсуждения не только наших достижений, но и проблемных вопросов и путей их разрешения, что содействует повышению инновационного взаимодействия двух стран, укреплению уже сложившихся связей, появлению новых точек сотрудничества", - отметил директор издательства.

Во вступительном слове к книге государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота подчеркнул: "Именно межрегиональные контакты стали приоритетным направлением белорусско-российского взаимодействия. Они служат фундаментом торгово-экономического, научно-технического и социально-культурного сотрудничества между двумя странами, прирастая новыми совместными проектами в машиностроении, энергетике, агропромышленном комплексе, нефтехимии, строительстве и других сферах. В рамках таких проектов ведутся прорывные научные разработки, создаются совместные предприятия и производства, новые рабочие места, внедряются инновационные технологии, выпускается востребованная продукция".-0-