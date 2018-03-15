15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издание о суверенном развитии Беларуси за 25 лет будет выпущено на трех языках, сообщил сегодня журналистам председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Работа над научно-популярным многотомным изданием ведется активно. "Планируется, что книга будет издаваться на белорусском, русском и английском языках", - отметил Михаил Мясникович. По его словам, планируется также электронный вариант.

В издании найдут отражение вопросы, связанные с укреплением конституционной законности, совершенствованием белорусского законодательства, развитием экономики. "Это будет летопись нашего молодого государства, его хронологическая энциклопедия, которая в дальнейшем будет дополняться новыми томами, так что ее не нужно будет переиздавать", - рассказал председатель Совета Республики.

Как сообщалось, подготовка и выпуск научно-популярного печатного издания "Республика Беларусь - 25 лет созидания и свершений" запланирована в соответствии с указом от 9 марта 2017 года №72. В издании должны будут найти отражение этапы формирования и укрепления белорусской государственности, социально-экономического и гуманитарного развития, проводимая государственная политика, в том числе по обеспечению прав и свобод граждан, безопасности страны и усилению ее позиций на международной арене.-0-