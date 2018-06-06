Изменен порядок подачи жалоб и их рассмотрения Апелляционным советом при патентном органе

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждена новая редакция Положения о порядке подачи жалоб, возражений, заявлений и их рассмотрения Апелляционным советом при патентном органе. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 5 июня 2018 года №423, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации.

Документом переработана структура положения, уточнены отдельные формулировки, конкретизированы направления деятельности Апелляционного совета. В частности, Апелляционный совет не будет рассматривать заявления, как ранее, а только жалобы и возражения. При этом возражения будут изучаться против выдачи патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы; предоставления правовой охраны товарным знакам. Ранее возражения принимались к рассмотрению по пяти пунктам.

Также установлено, что в случае прекращения производства повторное обращение в Апелляционный совет по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Постановление вступает в силу с 7 июля 2018 года.

Апелляционный совет при патентном органе является специализированным подразделением Национального центра интеллектуальной собственности, которое осуществляет досудебное урегулирование споров по вопросам охраноспособности объектов промышленной собственности в Беларуси.-0-