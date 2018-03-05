Изменение мер ответственности за нарушение природоохранного законодательства не планируется - Минприроды

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменение мер ответственности за нарушение природоохранного законодательства не планируется, сообщила сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник управления правового обеспечения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Елена Корякина, комментируя особенности применения норм декрета №7 "О развитии предпринимательства" в области охраны окружающей среды.
"Изменение норм, определяющих меры ответственности за нарушение природоохранного законодательства, не планируется. При этом в свете декрета №7 персонализируется ответственность руководителя за ненадлежащую организацию работы юридического лица", - отметила Елена Корякина.
Так, за ненадлежащую организацию работы юридического лица предусматривается штраф от 10 до 200 базовых величин. Но применение такой ответственности возможно только при наступлении юридических последствий, определенных декретом №7. "В частности, если непринятие мер повлекло причинение вреда, в том числе окружающей среде, и в таком деянии нет состава иного административного правонарушения либо преступления", - уточнила специалист.
С 26 февраля 2018 года в Беларуси вступили в силу основные нормы декрета №7 "О развитии предпринимательства", который предусматривает кардинальное изменение механизмов взаимодействия государственных органов и бизнеса, минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования, усиливает механизмы саморегулирования бизнеса и его ответственность за свою работу перед обществом. Документом максимально систематизирован и сокращен ряд требований к бизнесу, в том числе в области охраны окружающей среды. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN