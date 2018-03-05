Изменение мер ответственности за нарушение природоохранного законодательства не планируется - Минприроды

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменение мер ответственности за нарушение природоохранного законодательства не планируется, сообщила сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник управления правового обеспечения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Елена Корякина, комментируя особенности применения норм декрета №7 "О развитии предпринимательства" в области охраны окружающей среды.

"Изменение норм, определяющих меры ответственности за нарушение природоохранного законодательства, не планируется. При этом в свете декрета №7 персонализируется ответственность руководителя за ненадлежащую организацию работы юридического лица", - отметила Елена Корякина.

Так, за ненадлежащую организацию работы юридического лица предусматривается штраф от 10 до 200 базовых величин. Но применение такой ответственности возможно только при наступлении юридических последствий, определенных декретом №7. "В частности, если непринятие мер повлекло причинение вреда, в том числе окружающей среде, и в таком деянии нет состава иного административного правонарушения либо преступления", - уточнила специалист.

С 26 февраля 2018 года в Беларуси вступили в силу основные нормы декрета №7 "О развитии предпринимательства", который предусматривает кардинальное изменение механизмов взаимодействия государственных органов и бизнеса, минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования, усиливает механизмы саморегулирования бизнеса и его ответственность за свою работу перед обществом. Документом максимально систематизирован и сокращен ряд требований к бизнесу, в том числе в области охраны окружающей среды. -0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке