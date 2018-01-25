Изменений лимита на международные посылки в ближайшее время не ожидается - ГТК

25 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Изменений лимита на международные посылки в ближайшее время не ожидается, сообщил сегодня журналистам начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Дмитрий Коваленок, передает корреспондент БЕЛТА.
"В ближайшее время в Беларуси изменений лимита на международные посылки не ожидается", - отметил Дмитрий Коваленок.
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