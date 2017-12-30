Изменения с 1 января в Беларуси: базовая величина, минимальная зарплата и таможенный кодекс ЕАЭС

Базовая величина вырастет до Br24,5

Прежде базовая величина составляла Br23, таким образом, она увеличится на Br1,5.

От базовой величины зависят размеры некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат.

Минимальная зарплата повышается

В Беларуси с 1 января постановлением Совета Министров от 28 декабря 2017 года №1022 месячная минимальная заработная плата (МЗП) повышается до Br305.

Наниматель обязан применять минимальную зарплату (месячную и часовую) в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора. При этом минимальная зарплата (месячная и часовая) применяется с учетом отработанного рабочего времени.

Безвиз до 10 дней

На территориях Бреста и Брестской области, Гродно и Гродненской области увеличивается количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях в Беларусь иностранных граждан за счет пунктов пропуска, расположенных на железнодорожных вокзалах и в аэропортах. Также устанавливается срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан на срок до 10 суток, расширяются территории для временного пребывания иностранных туристов.

Так, для иностранных туристов парка "Августовский канал" будет разрешено пребывание на территории Гродно и всего Гродненского района, для посетителей Национального парка "Беловежская пуща" - на территории туристско-рекреационной зоны "Брест" (Брест, Бресткий, Жабинковский, Каменецкий и Пружанский районы Брестской области, Свислочский район Гродненской области). При этом для посещения Августовского канала или туристско-рекреационной зоны "Брест" иностранным гражданам следует иметь при себе действительный документ для выезда за границу и документ, предоставляющий право на индивидуальное или групповое посещение соответствующей территории. Предлагаемый порядок распространяется на граждан из 77 стран.

Штамп о техосмотре можно переносить при покупке авто

Постановлением Совета Министров №933 от 6 декабря 2017 года скорректирован перечень случаев, при которых работник УП "Белтехосмотр" переносит отметку в документ (сертификат) о прохождении гостехосмотра. Так, отметка переносится при внесении изменений в свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт), при выдаче дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства, а также при выдаче нового документа (сертификата) о прохождении гостехосмотра. Отметка переносится также при госрегистрации транспортного средства новым собственником в период действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Основное условие для переноса данной отметки - подтверждение факта выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Япония упрощает визовые требования

Расширен круг заявителей, имеющих право на получение многократных краткосрочных виз (пребывание не более 90 дней), которые планируют посетить Японию с деловыми целями либо являются деятелями интеллектуального труда и культуры.

Максимальный срок действия многократных краткосрочных виз будет увеличен с трех до пяти лет.

Для заявителей, самостоятельно оплачивающих поездку, упраздняются гарантийные документы, которые ранее были необходимы для получения краткосрочной визы.

Вступает в силу Таможенный кодекс ЕАЭС

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза вступает в силу с 1 января 2018 года.