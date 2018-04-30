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Изменения с 1 мая: увеличатся БПМ, пенсии и пособия, изменятся правила выдачи кредитов и подорожает связь

Общество 30.04.2018 | 10:40

Бюджет прожиточного минимума повышается

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения в ценах марта 2018 года в расчете на месяц на период с 1 мая по 31 июля 2018 года установлен в размере Br206,58.

Новый бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения равняется Br229,78, пенсионеров - Br157,5, студентов - Br199,75, детей в возрасте до 3 лет - Br132,98, детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br183,35, детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br223,91.

Минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки, повышения и доплаты к ним вырастут

C 1 мая в связи с изменением БПМ будут произведены перерасчеты минимальных трудовых пенсий, надбавок и повышений к ним, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, социальных пенсий.

Размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам (в ценах марта 2018 года): в среднем на душу населения - Br206,58, трудоспособное население - Br229,78, пенсионеры - Br157,5, студенты - Br199,75, дети в возрасте до 3 лет - Br132,98, дети в возрасте от 3 до 6 лет - Br183,35, дети в возрасте от 6 до 18 лет - Br223,91.

Минимальный размер пенсии по возрасту (назначается лицам, имеющим стаж 25 (20) лет у мужчин и женщин) с учетом доплаты в размере 20% средней заработной платы для исчисления пенсий составит Br191,03 (Br51,65 - минимальный размер, Br139,38 - доплата).

Социальные пенсии, которые назначаются при неполучении трудовой пенсии, увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства (110% БПМ) - до Br227,24, инвалидам с детства II группы (95% БПМ) - Br196,25, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка (85% БПМ) - Br175,59, инвалидам III группы (75% БПМ) - Br154,94, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста (50% БПМ) - Br103,29, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья (80-110% БПМ) - от Br165,26 до Br227,24.

Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров составит для людей в возрасте 80 лет и старше Br51,65, для людей в возрасте от 75 до 80 лет - Br38,73. Надбавка к пенсиям предусмотрена инвалидам I группы - Br51,65, пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, - Br25,82.

Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, лиц, награжденных орденами Отечества и Славы трех степеней, инвалидов войны.

Трудовые пенсии увеличатся в среднем на 5,4%

Это предусмотрено указом №142 "О повышении пенсий", который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 26 апреля.

Документом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 мая 2018 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.

Повышаются детские пособия

С 1 мая увеличиваются размеры пособий на детей, исчисляемые из бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка составит Br2 065,8 (10 БПМ), при рождении второго и последующих детей - Br2 892,12 (14 БПМ). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, - Br206,58 (100% БПМ). Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет составит Br103,29 (50% БПМ).

Ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством, равняется: на ребенка-инвалида старше 3 лет - Br144,61 (70% БПМ), на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида), - Br103,29 (50% БПМ). Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составит: с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет - Br206,58 (100% БПМ), с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет - Br247,90 (120% БПМ). Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных ВИЧ, - Br144,61 (70% БПМ).

Новые размеры минимальных потребительских бюджетов

В Беларуси установлены размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах марта 2018 года в расчете на месяц на период с 1 мая по 31 июля 2018 года.

Так, минимальный потребительский бюджет для трудоспособного населения на период с 1 мая по 31 июля 2018 года составит Br437,85, пенсионеров - Br342,56, студентов - Br322,41, детей в возрасте до трех лет - Br277,73, детей в возрасте от трех до шести лет - Br359,22, детей в возрасте от шести до восемнадцати лет - Br370,38, на одного члена семьи из четырех человек - Br340,56, молодой семьи из трех человек - Br369,99.

Нацбанк утвердил новые правила выдачи кредитов

Национальный банк постановлением правления от 29 марта 2018 года №149 утвердил инструкцию о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата (погашения).

Новой инструкцией банки ограничены в предоставлении кредита на потребительские нужды, если сумма ежемесячного платежа гражданина по всем операциям кредитного характера будет превышать 40% от его ежемесячного дохода. К платежам по операциям кредитного характера относятся платежи по кредитным договорам, договорам займа с микрофинансовыми организациями, договорам факторинга, лизинга. Более подробно об этом можно почитать по ссылке.

Банки сами будут решать, как рассчитывать доходы физлиц при выдаче потребительских кредитов

По словам заместителя начальника главного управления регулирования банковских операций Национального банка Ольги Илюкевич, принимая решение о выдаче кредита, банк может учитывать все доходы, которые физлицо сможет подтвердить. "Если вы сможете подтвердить какие-то доходы, в том числе проценты от депозита, государственных ценных бумаг, доходы от приусадебного хозяйства или сдачи квартиры, то банк может принять их в расчет. Но еще раз повторюсь: какие доходы банк будет учитывать - это дело самого банка", - заявила она. Больше информации об этом можно получить по ссылке.

Повышаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $111,4 до $118,5 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $61,2 до $65,1 за 1 т, на товарные бензины - с $33,4 до $35,5 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $35,5 за 1 т (была $33,4). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

МТС повышает тарифы

МТС повышает тарифы на основные услуги сотовой связи на 3% с 1 мая 2018 года. Изменение обусловлено развитием инфраструктуры, внедрением новых технологических решений и развитием цифровых продуктов, необходимых для повышения качества оказываемых услуг.

БЖД предоставляет пенсионерам скидку 50%

Ежегодно в период сезонных сельскохозяйственных работ с 1 мая по 30 сентября граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса.

В БЖД обратили внимание, что документом не предусматривается предоставление данной льготы при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий.

Регистрация абитуриентов начинается 2 мая

Регистрация абитуриентов для участия в ЦТ пройдет с 2 мая по 1 июня. Как и в прошлом году, при регистрации абитуриент должен будет предъявить документ, удостоверяющий личность, подать заявление, оплатить прием и оформление документов и получить пропуск. В случае невозможности прибытия абитуриента в пункт регистрации по уважительной причине документы на регистрацию для участия в ЦТ смогут подать законные представители несовершеннолетних абитуриентов или представители абитуриентов, действующие на основании доверенности. Само ЦТ начнется 12 июня.

График ЦТ 2018

12 июня - белорусский язык,

14 июня - русский язык,

16 июня - обществоведение,

18 июня - математика,

20 июня - биология,

22 июня - иностранный язык,

24 июня - химия,

26 июня - физика,

28 июня - история Беларуси,

30 июня - география,

2 июля - всемирная история (новейшее время).

Регистрация для прохождения ЦТ в резервные дни - с 30 июня по 3 июля.

График ЦТ в резервные дни:

6 и 10 июля - обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время);

6 и 8 июля - белорусский и русский языки.

Китайский Хайнань станет безвизовым для туристов из Беларуси

Китай с 1 мая вводит режим безвизового въезда на остров Хайнань (самая южная провинция Китая) для граждан 59 стран. Беларусь также включена в этот перечень.

Безвизовая политика будет распространяться на тургруппы и индивидуальных туристов из 59 государств, включая Россию, Великобританию, Францию, Германию и США, путешествующих через турагентства.

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Теги
БЖД, БПМ, визовая политика, Китай, кредит, связь, соцзащита
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