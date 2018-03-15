Изменения в Лесном кодексе будут направлены на сохранение биологической устойчивости леса - депутат

15 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Изменения в Лесном кодексе будут направлены на сохранение биологической устойчивости белорусского леса и эффективность лесной отрасли. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Татьяна Конончук, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гомеле на базе Института леса Национальной академии наук проходит выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы. Среди основных вопросов повестки дня - обсуждение проекта закона "О внесении дополнений и изменений в Лесной кодекс Республики Беларусь".

Как отметила Татьяна Конончук, необходимость разработки законопроекта обусловлена рядом факторов, которые требуют совершенствования нормативных документов, касающихся использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. "Перед парламентариями стоит задача обсудить совместно с учеными, специалистами, представителями заинтересованных ведомств проблемные вопросы и пути совершенствования лесного законодательства и внести те нормы, которые позволят прежде всего сохранить биологическую устойчивость нашего леса и, конечно, эффективность лесной отрасли", - подчеркнула председатель Постоянной комиссии.

Так, по ее словам, в последние годы погодные факторы негативно воздействуют на белорусский лес. К примеру, в 2016-м из-за шквалистых ветров, буреломов потребовалось проведение санитарно-оздоровительных мероприятий на площади более 70 тыс. га, в том числе сплошные санитарные рубки велись на площади почти 16 тыс. га. Это существенно отразилось на структуре лесного фонда. "Последствия неблагоприятных погодных условий показали необходимость перерасчета размера расчетной лесосеки при чрезвычайных ситуациях; в действующей редакции кодекса этого не предусмотрено", - сказала Татьяна Конончук.

Также законопроектом планируется дополнить лесохозяйственные мероприятия такими видами работ, как отвод и таксация лесосек, содержание лесохозяйственных дорог, разрубка и расчистка площадей для создания и расширения лесных питомников, лесосеменных плантаций и т.д.

Кроме того, во время выездного заседания участники смогли познакомиться с научно-исследовательской деятельностью Института леса по сохранению, защите, воспроизводству и рациональному использованию лесных насаждений. Парламентарии посетили лаборатории, а также Макеевское лесничество Гомельского лесхоза, где ознакомились с практикой проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.-0-