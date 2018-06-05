Изменения в порядок пересечения границы Беларуси гражданами Украины не вводились - Госпогранкомитет

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в порядок пересечения границы Беларуси гражданами Украины не вводились. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

Как отметил Антон Бычковский, некоторыми источниками распространяется недостоверная информация о якобы существующих проблемах с оформлением граждан Украины, следующих транзитом через Национальный аэропорт Минск. "Никакие изменения в порядок пересечения государственной границы Беларуси гражданами Украины в последнее время не вводились. В Национальном аэропорту Минск на рейсах, которые являются внутренними для Союзного государства, то есть между Беларусью и Россией, пограничный контроль со стороны органов пограничной службы Беларуси не осуществляется", - сказал он. Граждане Украины пересекают границу в прежнем режиме.-0-