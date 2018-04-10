Изменения в закон о СМИ поспособствуют более корректной подаче информации в интернете - сенатор

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в закон о СМИ будут способствовать более корректной подаче информации в интернете. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, директор-редактор коммунального унитарного информационного предприятия "Редакция газеты "Пінскі веснік" Ольга Левченко.

Парламентарий подчеркнула, что все новации закона отвечают как интересам государства и общества, так и обычного пользователя. "Предложенные изменения, на мой взгляд, будут способствовать более корректному и цивилизованному общению в интернете, подаче информации", - убеждена Ольга Левченко.

Нововведения в закон о СМИ позволят создать правовое поле равных возможностей и в то же время равной ответственности для традиционных и интернет-СМИ. "Иными словами, все будут в одинаковых условиях, что меня не только как члена Совета Республики, а еще и редактора печатного СМИ не может не радовать", - добавила сенатор.

Она особо отметила предложенные в законе дополнительные меры по защите интересов несовершеннолетних, которые помогут оградить детей от негативного влияния интернет-среды.

"В целом новации в закон о СМИ весьма своевременны и соответствуют мировой практике", - резюмировала Ольга Левченко.

Как сообщалось, в законопроекте предусмотрены важные новшества, которые помогут повысить уровень защищенности от негативного влияния интернета. Так, отдельно прописан запрет на распространение информации, которая пропагандирует самоубийство, побуждает к нему. Немалая часть новшеств посвящена защите детей.

Предлагается также ввести идентификацию пользователей интернет-ресурсов. Это позволит защитить владельцев сетевых изданий, рискующих быть привлеченным к ответственности за размещение на их страницах клеветы или другой противозаконной информации. Кроме того, в документе учтены их требования приравнять сотрудников таких ресурсов к журналистам традиционных СМИ.

К сетевым изданиям, согласно законопроекту, будут относиться интернет-ресурсы, прошедшие добровольную государственную регистрацию в Министерстве информации. Владелец сможет нанимать на работу журналистов, которые получат те же права, что и сотрудники традиционных СМИ. Нет и ограничений на работу сайтов и порталов, которые не пожелают регистрироваться. Но в этом случае статусом СМИ они обладать не смогут, а их сотрудники соответственно не будут являться журналистами. Разработчики документа учли мировую тенденцию: бурное развитие информационных технологий опережает оперативность законодателей, из-за чего деятельность сетевых ресурсов нередко начинает идти вразрез с общественными интересами. Они несут в массы такую же информацию, как и традиционные газеты, радио или телевидение. При этом обычные СМИ в отличие от коллег из сетевых изданий действуют в четко очерченном правовом поле, что подразумевает не только право на освещение тех или иных событий, но и определенную социальную ответственность, например, за достоверность распространяемых сведений. Этот дисбаланс и стремятся устранить в Беларуси.-0-