Известный артист Анатолий Котенев разыграет ДВУХКОМНАТНУЮ квартиру в Минске от "Евроопт", также на кону три "Ниссан Джук"! Розыгрыш - 8 мая!

В преддверии великого праздника – Дня Победы – торговая сеть "Евроопт" объявила специальные цены с 1 по 13 мая. И главный приз 67-го тура игры "Удача в придачу!" , который будет разыгран уже во вторник, 8 мая, тоже особенный – ДВУХКОМНАТНАЯ квартира в Минске! Также своих обладателей отыщут три новеньких внедорожника "Ниссан Джук". А разыграют суперпризы любимые звезды театра и кино!

Каждый день покупатели выигрывают более 5 000 призов!

Самое время заглянуть за нужными покупками в магазины "Евроопт", "Бруснічка" или на сайты интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл"! Тем более что теперь каждый ваш чек с "товаром удачи" играет дважды! Уже на следующий день после покупки игровые коды, полученные за нее, примут участие в розыгрыше более 5 000 денежных призов – от 5 до 1 000 рублей! А по итогам недели любой из игровых кодов, начисленных с 30 апреля по 6 мая, может обернуться автомобилем или жильем в столице!

Главный приз – ДВУХКОМНАТНУЮ квартиру в Минске – разыграет Анатолий Котенев. Известный актер выделит время в своем плотном графике съемок в кино, чтобы определить счастливчика, которому достанется жилье в престижном районе столицы, по адресу ул.Мястровская, 5. И это отличный приз для каждого! Ведь даже если победитель не соберется сам переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдавать или продать. Стоимость жилья солидная - более 170 тыс. рублей, или свыше $85 тыс. в эквиваленте. Кстати, это уже 47-я квартира, которая достанется участникам игры "Удача в придачу!" .

А во вторник, 8 мая, будет разыграна ДВУХКОМНАТНАЯ квартира в Минске от "Евроопт"!

Также в этот вторник будут разыграны три внедорожника "Ниссан Джук" стоимостью более 39 тыс. рублей каждый. И это уже 180-й, 181-й и 182-й автомобили, которые обретут своих владельцев в игре "Удача в придачу!" . Одного из победителей определит народный артист, солист Большого театра Беларуси Владимир Петров!

Также участникам 67-го тура игры достанутся новенькие "Ниссан Джук"!

Приходите в этот вторник, 8 мая, в столичный "Е-Сити" по адресу ул.Денисовская, 8, чтобы увидеть любимых звезд и попытаться словить удачу за хвост! Или следите за розыгрышем в прямом эфире телеканала ОНТ либо на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Начало - в 18.20.

Уже в понедельник на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" будет размещен список всех зарегистрированных участников розыгрыша суперпризов. А после эфира там же будет опубликован список победителей 67-го тура.

Все чеки с "товаром удачи" участвуют в розыгрышах ДВАЖДЫ! Отличный шанс выиграть деньги, автомобили или квартиру в Минске!

Покупайте привычные товары и становитесь счастливыми обладателями призов от "Евроопт"! И будьте уверены – вам обязательно повезет!