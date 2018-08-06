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Известный французский специалист высоко оценил перспективы производства шампанского и игристых вин в Беларуси

Общество 06.08.2018 | 14:32

Минский завод игристых вин - известный производитель классического советского шампанского. Этот напиток имеет своего постоянного потребителя в Беларуси и за рубежом. Реагируя на запросы и предпочтения рынка, предприятие постоянно расширяет ассортимент игристых и виноградных натуральных вин, предлагает легкие ароматные коктейли на основе белого вина с фруктовыми и ягодными вкусами. Оценку благородным напиткам дают не только потребители, но и зарубежные эксперты. В частности, завод посетил шампанист Жером Барре. Он контролирует производство игристого ведущими мировыми производителями и всегда готов поделиться опытом. Корреспонденты БЕЛТА вместе с энологом-консультантом оценили новые сорта игристых вин и советского шампанского.

Жером Барре работает с игристым вином более 20 лет. У него солидное резюме. К мнению и оценкам энолога-консультанта прислушиваются в том числе во Франции, США, России, Южной Африке и Китае. Основатель собственного лейбла шампанского филигранно может оценить качество и определить вкус благородного напитка.

Известный шампанист сотрудничает с Минским заводом игристых вин более 3 лет. Это инициатива самого предприятия, которое стремится удивлять отечественного и зарубежного потребителя исключительно качественным продуктом. На заводе постоянно проходят внутренние дегустации, но свежий взгляд со стороны европейского специалиста позволяет совершенствоваться в поиске новых оригинальных сочетаний, способных гармонично подчеркнуть и раскрыть ноты вкуса игристого вина. За товар в последующем голосуют потребители, отдавая предпочтение тому или иному напитку, тем самым стимулируя увеличение объемов производства и продаж. Качество продукции подтверждается многочисленными наградами и сертификатами.

Жером Барре называет шампанское одним из французских секретов счастья. По его словам, жители Франции в год употребляют 150 млн бутылок шампанского и 300 млн бутылок игристого вина. "Моей специализацией является игристое вино, поэтому мне интересно сотрудничать с Минским заводом игристых вин. Вместе мы прилагаем все усилия, чтобы качество вин, которые производятся на предприятии, оставалось на стабильно высоком уровне", - сказал он.

Минским заводом игристых вин внедрены передовые технологии для стабилизации вина, запущена новая линия розлива, которая используется по всему миру в наиболее прогрессивных производствах. "Беларусь не считается специализирующейся на изготовлении вин страной, но технологический уровень производства и профессиональный опыт людей, работающих в индустрии, компенсирует недостаток исторического опыта производства этого продукта", - отметил известный шампанист.

Энолог-консультант уже несколько раз посещал завод, и каждый раз белорусским виноделам удавалось удивить его своими новинками. Этот визит не стал исключением, очередная дегустация увенчалась положительными оценками. "Продукт в плане качества очень близок к европейским аналогам", - так Жером Барре отозвался о новинках белорусского производителя. В частности, особое внимание он уделил эксклюзивному и элитному выдержанному шампанскому "Радзивилл" и "Гранд де Люкс".

Шампанское "Радзивилл" отвечает всем требованиям элитной продукции. Технология приготовления этой марки предусматривает гораздо более длительную выдержку вина, чем для обычного советского шампанского, - около полугода при строгом соблюдении температурного режима. Это позволяет достигать более тонкого слаженного букета во вкусе и аромате. Вино разливают в бутылку из темного стекла, закупорив корковой пробкой, что обеспечивает более длительный срок хранения. Ориентируясь на предпочтения потребителей, шампанское производится в двух вариантах: брют и полусладкое. Напиток обладает полным, насыщенным, деликатным и свежим вкусом с приятной кислотностью и легкими хлебными нотами.

"Гранд де Люкс" изготавливается из лучшего винограда сортов "пино" и "шардоне" и тоже представлено на рынке в двух вариантах для любителей сухих и полусладких вин. Это шампанское благодаря длительной выдержке обладает кристальной чистотой и свежим бархатистым вкусом, способным удивить ценителей изысканных напитков. После пары глотков сразу ощущаются ноты цитрусовых и зеленых фруктов и спелой груши с оттенком ванили. Такое шампанское - прекрасное дополнение к фруктам и десертам.

Элитные напитки "Радзивилл" и "Гранд де Люкс" легко находят своего потребителя, особенно среди представителей среднего и старшего поколения, которое более консервативно в выборе вин и шампанского.

Молодую аудиторию, готовую к экспериментам и новациям, белорусский производитель по-настоящему удивит игристым вином светло-розового цвета "May Rouge". Его изготавливают из винограда сортов "шардоне", "пино", "каберне". Вино обладает тонким, гармоничным вкусом с нотками красных ягод и фруктовыми оттенками, прекрасно подойдет в качестве аперитива, хорошо сочетается с легкими закусками, острыми сырами и фруктами.

Жером Барре положительно оценил возможность расширения заводом линейки продукции за счет выпуска винных газированных слабоалкогольных коктейлей и так называемых тихих вин.

Тихими называются виноградные вина, которые не являются игристыми. Минский завод игристых вин выпускает их в широком исполнении, как в стандартной стеклянной бутылке, так и в упаковке Tetra Pak. Напиток в такой упаковке наиболее востребован в летний период пикников, вино удобно транспортировать и открывать. Что касается винных коктейлей, то они не так давно стали покорять белорусский рынок, и пока линейка представлена 4 новинками: клубника, вишня, персик, дыня. "Все напрямую зависит от потребности рынка и пожеланий потребителей. Для завода неплохо иметь линейку игристых и тихих вин", - подчеркнул Жером Барре.

При этом любое вино нужно правильно употреблять, чтобы в полной мере насладиться вкусом, оценить букет, насыщенность, слаженность всех компонентов. Эксперт советует использовать для игристого напитка исключительно винные бокалы, держась за ножку всеми пятью пальцами. В противном случае бокал быстро нагреется и исказится восприятие напитка. По его словам, шампанское и игристые вина сочетаются практически со всеми видами продуктов: рыбой, суши, мясом, сыром. А вот шоколад Жером Барре рекомендует употреблять с красным вином.

Он добавил, что за время сотрудничества с предприятием проделан большой путь, осталось отшлифовать детали. "На этом этапе мы хотим сконцентрировать внимание на ингредиентах, из которых делают вино. В целом основной массив работы уже сделан", - резюмировал шампанист.

В свою очередь, как отметили представители Минского завода игристых вин, им приятно сотрудничать с профессионалом такого уровня. Ведь объективное экспертное мнение позволяет до мельчайших деталей оценить все этапы производства продукции и при необходимости оперативно отреагировать на изменения рынка.

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