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"Я люблю тебя, "Марина". Все сильней день ото дня многофункциональный комплекс "Минск-Мир" прирастает новыми жильцами

Общество 08.09.2018 | 17:10

Ты поднимаешься на этаж, проходишь по коридору, вставляешь ключ в замок, поворачиваешь его, распахиваешь дверь и входишь… Что-нибудь может сравниться с ощущениями, которые испытывает новосел, впервые переступающий порог своей новенькой квартиры? Не будем трогать рождение ребенка или свадебную церемонию, а все остальное - вне конкуренции!

Сегодня жильцы домов "Марина-3" и "Марина-4" квартала "Эмиратс" многофункционального жилого комплекса "Минск-Мир" были приглашены на предварительную приемку только что возведенных квартир. Теперь счастливые новоселы могут неспешно осмотреться в своих апартаментах, а вскоре и приступить к обустройству новеньких квартир!

Счастливые новоселы впервые переступили порог своих только что построенных апартаментов
Счастливые новоселы впервые переступили порог своих только что построенных апартаментов

Еще два дома в целом комплексе зданий, которые взметнутся в скором времени в новом столичном районе, - это много или мало? Если учесть, что последний раз дом здесь сдавался меньше двух месяцев назад - много! А если сосчитать, что в "Марине-3" 214 квартир, а в "Марине-4" - 236, - это очень много. Ведь это значит, что еще 450 семей за считанные месяцы с момента заключения договоров увидели свои квартиры в готовом виде и убедились: новоселье в самом "продвинутом", современном и уютном районе Минска - не за горами!

Директор ИООО "Дана Астра" Светлана Щетко отметила, что и для новоселов, и для застройщика, компании "Дана Холдингс", сегодня произошло знаковое событие.

– В День города мы вводим в строй два дома, очередные "Марины", во втором квартале комплекса "Минск-Мир". И разделяем праздник с нашими дольщиками, которые выбрали этот район, – отметила Светлана Щетко. – "Минск-Мир" – очень большой комплекс. На 340 гектарах будет построено 550 зданий. Во втором квартале, под названием "Эмиратс", запланировано 11 домов, а в шаговой доступности будет супермаркет и большой паркинг. Этот квартал мы планируем полностью завершить к 2022 году. В целом темпы работ в комплексе "Минск-Мир" растут, стартовало строительство 18-го квартала, через несколько недель начнем возведение 19-го, а до конца года начнем работы и в 20-м квартале. Таким образом, до конца года мы развернем строительство 800 тысяч квадратных метров жилья. Это очень амбициозные план, но наша команда настроена только на победу.

Директор ИООО "Дана Астра" Светлана Щетко
Директор ИООО "Дана Астра" Светлана Щетко

Руководитель компании отметила, что "Дана Холдингс" очень плотно работает с банками, разрабатывая специальные кредитные программы для тех, кто желает приобрести квартиры.

– Важно, что банки, конкурируя между собой, создают более благоприятные для наших дольщиков условия кредитования, – сказала Светлана Щетко. – И когда молодая семья мечтает построить свою квартиру, но у нее пока нет средств, мы рады предложить помощь – специальные программы кредитования на длительный срок, а также рассрочку на два года. Мы убеждены, что мечты должны сбываться!

В большом городе всегда есть особые центры притяжения. Административный центр, исторический, финансовый, торговый… По существу, сегодня в Минске создается новая реальность, перекройка карты всей столицы. Ведь не случайно "Минск-Мир" называют "городом в городе" - здесь будут воедино собраны все необходимые жителям и гостям мегаполиса "центры"!

В скором будущем в этом районе недалеко от бывшего аэропорта "Минск-1" будет возведено все необходимое для комфортной жизни горожан нового поколения: торгово-развлекательный центр, рекреационный парк, велосипедные дорожки, спортивный центр, многочисленные объекты торговли, сервиса и общественного питания.

Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни
Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни

Конечно же, бизнес-сердцем проекта и основной точкой притяжения внимания инвесторов станет международный финансовый центр. Не будем забегать вперед, но именно на таких проектах ковалось нынешнее благополучие Дубая и Сингапура. Важный плюс расположения комплекса "Минск-Мир" - это самый центр белорусской столицы: отсюда удобная и развитая транспортная инфраструктура поможет быстро добраться до любой части города. Вполне возможно, что в будущем перевозкой пассажиров будут заниматься и дроны-аэротакси, но что очень важно уже сегодня для современного города - сразу две линии метро строятся в шаговой доступности от комплекса "Минск-Мир".

Что очень важно уже сегодня для современного города - сразу две линии метро строятся в шаговой доступности от комплекса "Минск-Мир"
Что очень важно уже сегодня для современного города - сразу две линии метро строятся в шаговой доступности от комплекса "Минск-Мир"

Удивительно, но даже в самом продвинутом комплексе бывают свои жемчужины, и квартал "Эмиратс" - одна из ярких находок архитектурно-проектной мысли. Пять бело-голубых домов серии "Марина" - это прямой посыл к современной архитектуре Дубая и Абу-Даби. Напротив струится "Волна", а по соседству возвышаются "Пальмы". Так и хочется задаться вопросом: "What's about all inclusive?" И это не шутка!

Дома-красавцы в бело-голубом исполнении, относящихся к серии "Марина"
Дома-красавцы в бело-голубом исполнении, относящихся к серии "Марина"

Тут действительно "все включено" - и пешеходные дорожки, и парки, и детские игровые комплексы, а также спортивные площадки во дворах. Это жилье - новый стандарт качества, который задает в столице крупнейший в Беларуси застройщик компания "Дана Холдингс".

Дома "Марина" комплекса "Минск Мир" это новый уровень комфортной городской жизни, в который уже с удовольствием окунулись его новые жители
Дома "Марина" комплекса "Минск Мир" это новый уровень комфортной городской жизни, в который уже с удовольствием окунулись его новые жители

Судите сами - на первом этаже жилых домов серии "Марина" расположены квартиры с отдельным входом и собственной террасой. Патио - под окнами! Вы такое в Минске видели? Начиная с пятого этажа в квартирах установлены французские окна - жильцы имеют право видеть свой новый город во всей его красе! Во всех домах, которые возводит "Дана Холдингс", используются современные скоростные бесшумные лифты - высотное строительство предполагает только самое лучшее оборудование! В целях безопасности каждый подъезд оснащен современной домофонной системой и местом для консьержа.

Начиная с пятого этажа в квартирах установлены французские окна
Начиная с пятого этажа в квартирах установлены французские окна

Во всех домах, которые возводит "Дана Холдингс", используются современные скоростные бесшумные лифты
Во всех домах, которые возводит "Дана Холдингс", используются современные скоростные бесшумные лифты

Вообще отметим, что лобби - это особая "фишка" домов, которые возводит в Минске "Дана Холдингс". Это особая территория, к которой мы в городском пространстве, откровенно говоря, еще и не привыкли. Но многие из нас были в зарубежных курортных отелях. И хорошо представляют себе, что такое ресепшен. Так вот лобби - уют той же серии! На первом этаже жилых домов "Марина-3" и "Марина-4" в комфортных и стильных лобби можно почитать новости, разобрать почту, пообщаться с соседями, встретить курьера и гостей или с удобством провести время, ожидая семью на прогулку. А для особого комфорта в лобби также предусмотрен санузел с отдельным помещением для пеленания детей. Можно по жизни быть неисправимым скептиком и ворчать по каждому удобному случаю, но тут уж придется признать - мамочки это ох как оценят!

Светлое просторное лобби со стойкой консьержа, а так же со специально оборудованной детской комнатой
Светлое просторное лобби со стойкой консьержа, а так же со специально оборудованной детской комнатой

И, конечно, важный факт для всех современных минчан, оседлавших четвероногих друзей-машинок, - вокруг домов обустроены многочисленные гостевые парковки, а в шаговой доступности предусмотрен 9-и уровневый паркинг на 794 места. Милый железный друг будет под крышей и присмотром!

Многочисленные гостевые парковки, 9-ти уровневый паркинг на 794 места в шаговой доступности - важный факт для современных минчан
Многочисленные гостевые парковки, 9-ти уровневый паркинг на 794 места в шаговой доступности - важный факт для современных минчан

И последний нюанс, чтобы окончательно сразить тех, кто не успел заселиться в дома серии "Марина", - в шаговой доступности от них уже достраивается детский сад с бассейном. А в соседнем квартале - квартале "Чемпионов" - в скором времени появится современная школа.

Рай на земле? Да просто грамотная планировка городского пространства, считают в компании "Дана Холдингс". И подчеркивают, что Минск - такой же современный мегаполис мирового сообщества, как и любая другая столица. И потому заслуживает грамотных, комфортных и продуманных решений уже на стадии планировки.

А что чувствуют сами будущие жильцы новеньких домов?

Наталья и Сергей Ревенко в своей квартире на 14-м этаже тут же подошли к окнам – вид отсюда открывается изумительный!

Наталья и Сергей Ревенко
Наталья и Сергей Ревенко

– Все просто супер! – не скрывают радости хозяева квартиры. – Мы пригласили специалиста, который осмотрел квартиру, и его вердикт был однозначен – придраться вообще не к чему. Застройщик сработал идеально – стяжка, стены. А окна – это вообще отдельная история. Мне так хотелось панорамные окна – и я их получила! Огромные, в пол, и вид прекрасный! Еще для меня была очень важна свободная планировка. Теперь мы сможем сами организовать пространство внутри квартиры так, как нам нужно. Отметим также шикарное лобби в доме. Кстати, принимая решение о строительстве квартиры в доме "Марина", мы съездили в "Маяк Минска", посмотрели, как оформлены дома там, и нам очень понравилось решение с просторными лобби. Отпали все сомнения, мы сразу решили здесь приобрести квартиру. Ведь кроме "Даны Холдингс" в Минске сегодня так не строит никто!

Наталья Ревенко: "Мне так хотелось панорамные окна – и я их получила!"
Наталья Ревенко: "Мне так хотелось панорамные окна – и я их получила!"

Наталья и Сергей отметили шикарные лифты, аккуратную придомовую территорию, паркинг, строительство которого заканчивается неподалеку. Не скрывают – довольны тем, что стали жильцами комплекса "Минск-Мир".

– Дочь первой увидела где-то рендеры комплекса, эти красивые, футуристические здания, – рассказывают новоселы. – Мы поехали в офис, посмотрели на макет, узнали, что комплекс создается по концепции "город в городе", где будут не только жилые дома, но и торговые и развлекательные центры, спортивные площадки, велосипедные дорожки, и приняли окончательное решение: строимся здесь! Кстати, менеджеры офиса продаж – настоящие профессионалы, помогли справиться со всеми вопросами и всегда были на связи! Договор мы подписали в августе 2017 года, и вот, ровно через год, уже осматриваем свое новое жилье!

Вид прекрасный! Можно видеть свой новый город во всей его красе!
Вид прекрасный! Можно видеть свой новый город во всей его красе!

Михаил Минец на осмотр своей квартиры пришел с сыном Антоном на руках – мужчины решили первыми осмотреться в новой квартире. И остались довольны увиденным:

Михаил Минец с сыном Антоном
Михаил Минец с сыном Антоном

– Это перспективный район. Мы здесь живем недалеко в съемном жилье, и нам он очень понравился. Посмотрели на новые дома: они красивые, застройка хорошая, метро скоро будет рядом. Да и выезд отсюда удобный, на работу будет легко добираться. Вот и решили стать жильцами "Марины-4". В семье не только сын, но и доченька маленькая есть. Так что в новой квартире будем обустраивать для них детскую комнату. У нас третий этаж, очень удобно, даже по лестнице можно взбежать. Поднялись уже, посмотрели, остались довольны качеством строительства – стены ровные, потолок, окна хорошие. Дальше только отделка!

Анна Корик с улыбкой вышла на крыльцо подъезда – чувствовалось, что настроение у девушки прекрасное:

Анна Корик
Анна Корик

– Очень все хорошо, эмоции только положительные. Мы даже не ожидали что так все красиво будет. Замечаний по квартире нет, нас все устраивает. Квартира на светлой, солнечной стороне, на девятом этаже. Окна французские, в пол, вид чудесный. Лифты современные, лобби такое светлое – гостеприимство дома прямо от входа начинается! Теперь будем обживаться. Парковок в квартале много, и паркинг недалеко строится. И вообще весь комплекс "Минск-Мир" очень привлекательный – молодой, современный. Метро скоро появится. Поэтому, выбирая между несколькими районами города, остановились именно на этой новостройке. Кредитовалась я в БПС-Сбербанке по специальной программе для клиентов "Дана Холдингс", и условия оказались для меня очень подходящими. И вот сегодня я уже видела собственную новую квартиру!

Что самое удивительное во всей истории, о которой мы сегодня рассказываем, - это цена вопроса! Ведь "Дана Холдингс" не только строит современные и красивые дома за абсолютно адекватные деньги, но и совместно с банком-партнером разрабатывает интересные кредитные программы, которые позволяют сделать покупку жилья доступной гражданам с различным уровнем доходов. "Минск-Мир" - отнюдь не ареал миллионеров. Это новая территория для комфортной и счастливой жизни минчан, готовых к новой реальности городской среды.

У будущих жильцов сейчас самые приятные хлопоты – привести свое жилье в порядок и въезжать!
У будущих жильцов сейчас самые приятные хлопоты – привести свое жилье в порядок и въезжать!

Вариантов приобретения недвижимости "Дана Холдингс" предлагает множество, и одно предложение интереснее другого. Так, застройщик готов предоставить покупателю квартиры в любом из домов беспроцентную рассрочку на два года - без банка, только предъявив паспорт. Согласитесь, очень заманчиво!

Приобрести квартиры можно и в кредит, используя специальные программы банков-партнеров. Так, БПС Сбербанк готов предоставить до 90% стоимости квартиры сроком на 15 лет по ставке 12,8%. А вариант от АСБ Беларусбанк - это до 90% стоимости недвижимости сроком на 20 лет, при этом ставка по кредиту первые 36 месяцев - уникальные 7,49%, а потом - 11,5%.

Купить коммерческую недвижимость поможет Белгазпромбанк. Валюта кредита - евро, срок - не более 120 месяцев, а ставка первые три года - 4,99%, а последующем - 7,99% годовых.

Можно купить жилье и в лизинг - в этом поможет АСБ Лизинг. Необходим первоначальный взнос - от 20 до 40% стоимости квартиры. Расчеты в рублях, при этом первый год ставка составит 4%, начиная со второго - 12%, а срок - от 13 до 240 месяцев.

Если интересно - звоните и узнавайте подробности по телефону 8 (017) 39 39 465 или в отделе продаж компании по адресу: г.Минск, ул.Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж. Опытные специалисты помогут решить любой квартирный вопрос.

Кто знает, может пора и вам стать причастными к новой реальности комплекса "Минск-Мир"?

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жилье, Минск, недвижимость
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