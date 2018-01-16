16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская не намерена подавать в суд на сбившего ее водителя, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Как отметил начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник, пока проводится проверка, назначена медицинская экспертиза по поводу телесных повреждений. После этого специалисты примут решение, по какой статье квалифицировать правонарушение. "Водитель не скрывает свою вину, признает, что он нарушил, готов понести наказание", - добавил он.

Сбил певицу пожилой мужчина на "Вольво", он вовремя не притормозил.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел вечером 15 января на ул.Филимонова. Как рассказала артистка, она переходила освещенную улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП Ядвига Поплавская получила сложный перелом ноги. "Сейчас лежу в больнице, окружена заботой. Хочу сказать спасибо тем людям, которые оказались рядом в момент аварии и с сочувствием отнеслись - это самое главное, - отметила артистка. - Чтобы больше такого не случалось, думаю, желательно, чтобы на всех подобных крупных переходах поставили светофоры".-0-