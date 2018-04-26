Янков: консолидация общества - залог поступательного движения вперед во всех сферах

26 апреля, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Консолидировать общество и все отрасли экономики, чтобы добиться поступательного и положительного движения вперед - один из основных посылов Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА, комментируя Послание, председатель Могилевского областного объединения профсоюзов Дмитрий Янков.
"Чтобы добиться результата, нужно объединить усилия и всем вместе - предприятиям и целым отраслям - сплотиться в единой команде на экономическом рынке, - подчеркнул Дмитрий Янков. - Только слаженная работа в тесной кооперации даст на выходе качественную, востребованную и конкурентоспособную продукцию, способствующую развитию общества и государства".
По словам председателя Могилевского областного объединения профсоюзов, формат Послания очень актуален. "Сегодня в руководящее звено среднего и высшего ранга приходит много молодых и перспективных людей, которым просто необходимо услышать, какие посылы, предложения и пожелания по развитию нашего общества и белорусской экономики озвучивает глава государства. Это дает им возможность определиться с актуальными вопросами и проблемами, требующими первоочередного решения", - уверен Дмитрий Янков.
"Экономика - это повседневный труд тысяч людей от руководителей высшего ранга до простых рабочих, и именно экономическому блоку вопросов Президент уделил самое пристальное внимание накануне Дня труда - международного праздника, символизирующего солидарность трудящихся и единство общества в стремлении к миру, благополучию, стабильному и устойчивому развитию", - заключил он.-0-
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