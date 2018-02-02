Япония выделяет грант на закупку медоборудования Гомельской, Кормянской и Ивановской больницам

2 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Япония выделяет трем белорусским больницам грантовую помощь в размере более $200 тыс. на закупку медоборудования. Торжественная церемония подписания грант-контракта по программе правительства Японии "Корни травы - грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека" состоялась сегодня в департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами Президента, передает корреспондент БЕЛТА.

Документы о грантовой помощи подписывает главный врач Гомельской областной детской клинической больницы Вячеслав Ижаковский и посол Японии в Республике Беларусь Хироки Токунага.

Проекты по усовершенствованию медицинского оборудования будут реализованы в Гомельской областной детской клинической больнице, Кормянской и Ивановской центральных районных больницах.

"От имени японского народа я с гордостью отмечаю, что число проектов и общая сумма грантов растут год за годом", - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Беларуси Хироки Токунага. Он уточнил, что с учетом нынешних трех контрактов общее количество реализованных в Беларуси с 2004 года проектов по программе "Корни травы" достигнет 41, а их сумма составит почти $3,4 млн.

Документы о грантовой помощи подписывает главный врач Ивановской центральной районной больницы Юрий Ильющенков и посол Японии в Республике Беларусь Хироки Токунага.

Дипломат напомнил, что целью программы "Корни травы" в Республике Беларусь является помощь людям, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствий. Вместе с тем программа не ограничена медицинской сферой, посольство Японии намерено работать и с проектами в других сферах, таких как образование, сельское хозяйство и культура.

Главный врач Кормянской центральной районной больницы Валерий Маевский и посол Японии в Республике Беларусь Хироки Токунага

"Мы предоставляем эту помощь в знак сопереживания белорусскому народу, ведь японцев и белорусов объединяет общая трагедия: мы с вами переживаем последствия техногенных и антропогенных ядерных катастроф. Уверен, что эта программа сближает нас и будет способствовать укреплению наших дружественных отношений и впредь", - подчеркнул Хироки Токунага.

На торжественной церемонии присутствовали директор департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Валерий Скакун, главные врачи больниц, представители Министерства иностранных дел и профильных ведомств.-0-

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