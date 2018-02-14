Япония заинтересована в белорусских технологиях для реабилитации пострадавших от радиации территорий

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Япония заинтересована в применении белорусских технологий для реабилитации территорий, пострадавших от аварий на АЭС "Фукусима-1". Об этом шла речь на встрече председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергея Рахманова с заместителем руководителя Генерального совета по общественной безопасности правящей либерально-демократической партии Японии, бывшим государственным министром по социальным вопросам Масако Мори, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Вопросы сотрудничества в области спорта, в том числе на уровне олимпийских комитетов, Сергей Рахманов обсудил с президентом японской федерации биатлона Хироаки Ибэ. На встречах с руководством компании Mitsubishi Heavy Industries и Исследовательского общества экономических и экологических аспектов Азиатско-Тихоокеанского региона японская сторона выразила интерес к сотрудничеству с Беларусью, была достигнута договоренность о визите бизнес-кругов Японии в Беларусь в мае 2018 года.

Сергей Рахманов провел переговоры с японскими парламентариями, в частности с парламентской группой дружбы Япония - Беларусь во главе с председателем комиссии парламента Японии по региональному развитию Хиромиши Ватанабэ. В составе комиссии влиятельные японские политики: парламентский заместитель министра обороны Китарэ Онэ, бывший государственный министр земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Охиридо Нишимуро и др. Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и межпарламентского взаимодействия.-0-