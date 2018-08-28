28 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Японская префектура Мияги и Беларусь будут развивать сотрудничество в оздоровлении детей, сообщили БЕЛТА в дипломатической миссии Беларуси в Токио.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин на днях посетил эту префектуру. На встрече с заместителем губернатора региона Акиеши Кавабатой обсуждалось налаживание контактов префектуры с Минской областью, рассматривались состояние и перспективы развития сотрудничества между белорусскими и региональными японскими организациями в области молодежного обмена. Акиеши Кавабата высказал слова благодарности руководству Беларуси за помощь, оказываемую в оздоровлении детей из пострадавших от землетрясения и цунами регионов.

С мэром Сендая Кадзуко Кори достигнута договоренность о продолжении совместной работы по развитию побратимских связей с Минском и проведении презентации продукции белорусских предприятий в Японии.

Перспективным направлением сотрудничества может стать взаимный обмен туристическими группами. Этот и другие вопросы обсуждались на встрече белорусского дипломата с руководством мэрии города Мацусима.

На расширенной встрече с участниками летней программы отдыха в Беларуси, на которой присутствовали более 60 детей из префектуры Мияги, высказывались слова благодарности в адрес главы белорусского государства за многолетнюю помощь, оказываемую нашей страной по оздоровлению японских детей из пострадавших регионов в "Зубренке". На мероприятии с представителями японских общественных организаций, участвующих в молодежных обменах, рассматривались возможности организации очередного выезда японских детей на оздоровление в Беларусь.-0-

Фото Посольства Республики Беларусь в Японии