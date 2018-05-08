8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японские регионы планируют принять участие в фестивале "Александрия собирает друзей". Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин.
"В ближайшей перспективе представители ряда японских регионов планируют поучаствовать в десятом инвестиционном форуме "Мельница успеха" и фольклорном фестивале "Александрия собирает друзей", - сообщил Руслан Есин.
По его словам, в течение 2017 года посольство совместно с белорусскими регионами провело значительную работу по расширению двустороннего сотрудничества с японскими городами. Были установлены прямые рабочие контакты с губернаторами и мэрами столиц префектур Осака, Хиросима, Фукуока, Хоккайдо. Внесены предложения по развитию контактов Могилевской области с регионами Кюсю и Кансай, Гомельской области - с регионом Тохоку, Гродненской области - с регионом Хоккайдо, Минской области - с префектурой Акита.
*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-
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