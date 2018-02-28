Ярмарка Казюкаса в Вильнюсе: фестиваль мастеров и кулинарии разных народов

В столице Литвы 2-4 марта пройдет одна из крупнейших в странах Балтии ярмарка мастеров изделий ручной работы и народного наследия.

Хотите за короткий срок прикоснуться к истории старого города, балтийскому фольклору и кулинарному наследию разных народов? Тогда вам стоит побывать 2-4 марта в столице Литвы. В первые весенние выходные в Вильнюсе пройдет традиционный праздник - ярмарка Казюкаса. Ежегодно посетители ярмарки получают возможность бродить между простирающимися на многие километры прилавками и пробовать кулинарные шедевры не только литовцев, но и поляков, латышей, белорусов, татар и других народов, проживающих в столице Литвы и по соседству.

Традиция, уходящая корнями в XVII век

Ярмарка Казюкаса - не только самый крупный, но и самый древний фестиваль в Вильнюсе, уходящий корнями в XVII век. По традиции он проходит в выходные, ближайшие к Дню святого Казимира, который отмечается 4 марта. Местом праздника становится простирающаяся почти на 20 километров полоса прилавков в Старом городе, который имеет статус наследия ЮНЕСКО. Торговые ряды и палатки ремесленников также выстраиваются вблизи Старого города.

Праздник, посвященный покровителю Литвы, святому королевичу Казимиру (1458-1484), давно превратился в веселую встречу весны. Одновременно это и фестиваль, объединяющий древние традиции ремесленников и современный взгляд на наследие, в самом сердце Вильнюса.

Уникальный опыт

Когда-то на ярмарке Казюкаса у евреев можно было купить сладости, у турок - платки, у русских - стекло и сукно. Сейчас здесь можно приобрести все лучшее, что производят литовские, латышские, эстонские, польские, белорусские мастера, - авторские изделия из дерева, керамики, шедевры кулинарии и многое другое. Работы мастеров древних ремесел, выдержавших проверку временем, сочетаются с изделиями молодых дизайнеров и ювелиров.

Помимо товаров ярмарка Казюкаса предлагает посетителям: уютный шум праздника, возможность пообщаться с уникальными мастерами и дружелюбными торговцами. Все это действо сопровождается веселой музыкой, дополняющей праздничное настроение.

Одни приобретают на ярмарке вещи, нужные в хозяйстве, другие - украшения ручной работы, а кто-то просто встречается с друзьями за бокалом кваса или тут же, у прилавка, пробует изделия кулинаров. Многих очаровывают традиционные лакомства и сладкие гостинцы для детей, приготовленные с особой изобретательностью.

Привлекает все больше посетителей

Вильнюсский Казюкас - самая крупная ярмарка мастеров по изготовлению изделий ручной работы со всей страны, которая привлекает сотни тысяч ремесленников. А посетители, как верные ярмарке, так и новички, съезжаются сюда не только из Литвы, но и из соседних стран. Их влечет особый дух Казюкаса, аутентичность праздника.

Несколько лет назад количество посетителей знаменитой ярмарки превысило полмиллиона и ежегодно продолжает расти. Ярмарка Казюкаса - праздник, который своим масштабом выделяется среди многих похожих мероприятий в странах Балтии, ее уникальность обусловлена особыми традициями:

Вербы Вильнюсского края. Это разноцветные, нехарактерные никакой другой культуре, сплетенные из засушенных растений композиции. Верба, пришедшая к нам из времен поклонения святому Казимиру, является одним из главных сувениров, без которого не уходит с ярмарки ни один посетитель.

Баранки и пряники в форме сердца. Заварные баранки и пряники Казюкаса - еще одна древняя традиция. Когда-то такие пряники считались особым знаком внимания к любимым или суженым. Не столь обязывающий съедобный сувенир - связка баранок, обвешанных ими гостей ярмарки можно узнать издалека.

Кулинарное наследие народов. Не меньше внимания, чем сувенирам и ремесленным изделиям, на ярмарке уделяется кулинарным произведениям. Посетителей, куда бы они ни пошли, постоянно сопровождают манящие запахи традиционных литовских блюд, здесь можно отведать и аутентичное караимское блюдо - кибинай, и сладкий, напоминающий шедевр искусства, татарский столистник.

Мастерские ремесленников. Казюкас - это праздник, во время которого можно не только приобрести оригинальное изделие или украшение из дерева, глины, железа, но и узнать, как это делается. Профессионалы охотно делятся своими секретами, а самые любознательные посетители могут попробовать себя в роли мастера.

Рекорды. Это еще одно выражение творчества, дополняющее праздничную атмосферу. В истории Казюкаса были такие рекорды, как самая большая верба, самое большое блюдо из курицы Tulpл, самая большая деревянная ложка и пара деревянной обуви - клумпес.

Такие традиции делают Казюкас уникальным, теплым и незабываемым праздником в преддверии долгожданной весны.