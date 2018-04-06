Ярмарка вакансий индустриального парка "Великий камень" пройдет 14 апреля в БГУ

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка вакансий Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" пройдет 14 апреля в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Свои вакансии на ярмарке представят 15 китайских компаний-резидентов парка. "Их представители проведут консультации, экспресс-интервью с потенциальными кандидатами, расскажут о требованиях и условиях трудоустройства, ответят на вопросы и презентуют свои предприятия. Посетителям ярмарки предложат заполнить анкеты-резюме, которые можно также предварительно оформить в онлайн-режиме и отправить в отдел кадров компании по развитию индустриального парка по электронной почте hr@industrialpark.by", - рассказали в пресс-службе.

Акция призвана помочь выпускникам БГУ с трудоустройством, прохождением производственной практики на площадках резидентов парка "Великий камень". В свою очередь китайские предприятия смогут найти высококвалифицированных сотрудников. "Ярмарка вакансий - первый совместный проект БГУ и парка "Великий камень". В настоящее время здесь формируется команда сотрудников в области машиностроения, электроники и телекоммуникаций, химии, биотехнологии, логистики, фармацевтики, хранения и обработки больших объемов данных, социально-культурной деятельности, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - отметили в пресс-службе БГУ.

Организаторами мероприятия выступили управление международных связей БГУ, Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", Компания по развитию индустриального парка, культурно-деловой центр "Ювизит".

Площадь Китайско-белорусского индустриального парка на данный момент составляет 112,5 кв. км. Расположен он в 25 км от Минска. Компания имеет особый правовой режим ведения бизнеса. На ее территории строится современный международный экогород с высокотехнологичным, конкурентоспособным инновационным производством и экспортным потенциалом. Проект развивается в рамках межгосударственного китайско-белорусского сотрудничества.-0-