Ярмарка вакансий индустриального парка "Великий камень" пройдет 14 апреля в Минске

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка вакансий Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" пройдет 14 апреле в Минске, сообщили БЕЛТА в СЗАО "Компания по развитию индустриального парка".

Индустриальный парк нуждается в высококвалифицированных кадрах в машиностроении, электронике и телекоммуникациях, тонкой химии, биотехнологиях, логистике, фармацевтике, электронной коммерции, социально-культурной деятельности. Заявлены вакансии для научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. Работодателями будут выступать представители более 20 резидентов парка "Великий камень". Они проведут консультации, экспресс-интервью с потенциальными сотрудниками.

Ярмарка вакансий будет проводиться в целях содействия выпускникам БГУ в поиске работы, расширения возможностей трудоустройства молодых специалистов, прохождения производственной практики на площадках китайско-белорусских предприятий парка. "Эта ярмарка вакансий станет первым шагом в реализации совместных проектов БГУ и индустриального парка "Великий камень". Совместное сотрудничество будет способствовать дальнейшему осуществлению концепции "Один пояс и один путь", направленной на развитие торгово-экономических отношений между нашими странами", - отметили в компании по развитию индустриального парка.

Мероприятие будет проходить с 14.00 до 17.00 в Лицее БГУ по адресу ул. Ульяновская, 8. В открытии ярмарки вакансий примут участие представители посольства Китая в Беларуси, руководители китайских предприятий-резидентов и БГУ.

Китайско-белорусский индустриальный парк представляет собой территориальное образование площадью 112,5 кв.км с особым правовым режимом для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса. Парк расположен в 25 км от Минска вблизи от аэропорта, железнодорожных путей, транснациональной автомобильной магистрали Берлин-Москва. На территории парка строится современный международный экогород с акцентом на высокотехнологичные и конкурентоспособные инновационные производства с высоким экспортным потенциалом. Проект развивается в рамках межгосударственного китайско-белорусского сотрудничества и подписанных соответствующих межправительственных документов.-0-