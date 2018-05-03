Юбилейная выставка БЕЛТА презентована на форуме "СМІ ў Беларусі"

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация юбилейной выставки, фотоальбома и марки Белорусского телеграфного агентства состоялась на XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі", передает корреспондент БЕЛТА.

На выставке и в фотоальбоме собраны самые яркие снимки за 100 лет работы агентства - с 1918 года. Как отметил во время презентации министр информации Александр Карлюкевич, благодаря им можно отследить историю Беларуси, историю современности в разные десятилетия.

Министр напомнил, что фотовыставки БЕЛТА регулярно организуются в разных уголках Беларуси и странах мира. Он выразил надежду, что эта добрая традиция, благодаря которой мир узнает Беларусь и белорусов, будет продолжена.

Генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович

Генеральный директор агентства Trend (Азербайджан) Ильгар Гусейнов (справа)

Фотоальбом "Мгновения столетия" включает более 250 снимков. Он издан на трех языках: белорусском, русском и английском.

Выставка "СМІ ў Беларусі" открылась сегодня Минске. В ней участвуют более 50 экспонентов. Они представляют около 400 средств массовой информации из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Китая, Турции и других стран. Впервые представлены СМИ из Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа. Экспозиция разместилась на площади более 1 тыс. кв.м.

Стенд БЕЛТА

Журнал "Беларуская думка"

Выставка "СМІ ў Беларусі" отражает весь спектр информационного пространства страны. В ней участвуют печатные и аудиовизуальные республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы, информационные агентства, операторы и дистрибьюторы кабельного телевидения, распространители печатной продукции, издательства. Экспозиции подготовили республиканские и региональные печатные и электронные СМИ, специализированные и ведомственные издания, газеты высших учебных заведений и промышленных предприятий, научных организаций.-0-

Фото Максима Гучека, Рамиля Насибулина