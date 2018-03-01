1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЮНЭЙДС приветствует усилия Беларуси в борьбе с дискриминацией в отношении людей с ВИЧ, заявил журналистам региональный директор ЮНЭЙДС в Восточной Европе и Центральной Азии Виней Салдана на специальном совместном мероприятии, приуроченном ко Дню "Ноль дискриминации", передает корреспондент БЕЛТА.

"Приветствуем те меры, которые принимаются со стороны правительства, чтобы устранить все оставшиеся препятствия, касающиеся дискриминации людей с ВИЧ. Это не только более гуманный подход. Таким образом люди не будут стесняться, что у них есть ВИЧ-инфекция, они будут активнее обращаться за тестированием, лечением, они будут рассказывать своим близким и друзьям, что эта тема важна", - сказал Виней Салдана.

В частности, в декабре 2017 года было принято постановление Минздрава Беларуси, которое значительно расширяет возможности граждан при усыновлении, установлении опекунства и попечительства. Теперь люди с ВИЧ-инфекцией могут претендовать на усыновление, опекунство детей. По словам специалиста по коммуникации и работе с общественностью ЮНЭЙДС в Беларуси Сергея Кручинина, это большой шаг вперед. В соответствии с теми нормативными актами, которые существовали до этого времени, это было запрещено.

"К сожалению, сейчас мы не можем вылечить ВИЧ, но пока человек находится на лечении, концентрация вируса снижается до такой степени, что он перестает быть источником его распространения", - добавил Виней Салдана.

Участники мероприятия отметили значительные успехи Беларуси в этом вопросе и сошлись во мнении, что требуются дальнейшие шаги по совершенствованию законодательства. В целом республика имеет все шансы стать первой страной в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, которая добьется реализации всех целей, связанных с преодолением дискриминации и победой над ВИЧ/СПИД.

Международный день "Ноль дискриминации" для Минздрава несет особый смысл и посыл, отметила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова. Все - и правительство, и неправительственные организации, международные фонды - нацелены на решение важнейшей задачи по снижению распространенности ВИЧ-инфекции. "Приверженность лечению - это основная задача, которую мы должны сегодня решать", - сказала она. Замминистра добавила, что в стране на сегодня зарегистрирован 19 231 ВИЧ-инфицированный человек. Однако есть те, кто живет с ВИЧ-инфекцией, но еще не знает об этом.

Мероприятие "Партнерство для безопасной и эффективной поддержки в связи с ВИЧ/СПИД" было организовано МИД совместно с Министерством здравоохранения и ЮНЭЙДС в рамках реализации Национального плана действий по правам человека на 2016-2019 годы. Участниками стали парламентарии, представители госорганов, дипломатического корпуса, международных и неправительственных организаций.

День "Ноль дискриминации" отмечается ООН с 2014 года. Он учрежден по инициативе ЮНЭЙДС. Основная цель - привлечь внимание к проблемам людей с ВИЧ и СПИД как с точки зрения медикаментозного лечения, так и преодоления стереотипного отношения к таким людям, недопущения их дискриминации.

По оценкам ЮНЭЙДС, Беларусь демонстрирует хорошие результаты в борьбе с ВИЧ/СПИД. В 2016 году страна первой в Европе получила от Всемирной организации здравоохранения сертификат, подтверждающий элиминацию передачи ВИЧ-инфекции и сифилиса от матери ребенку. Ежегодно Беларусь переподтверждает этот сертификат.-0-