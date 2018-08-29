ЮНИСЕФ: Беларусь становится примером для других по созданию среды, дружественной детям

29 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Беларусь становится примером для других стран по созданию среды, дружественной детям. Об этом заявил сегодня в Могилеве перед пленарным заседанием форума "Город, дружественный детям и подросткам: от инициативы к платформе для локализации Целей устойчивого развития", представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы рады видеть, что наши совместные усилия с правительством Беларуси и местными властями приносят положительные результаты, такие как создание платформы городов, дружественных детям и подросткам", - отметил Рашед Мустафа Сарвар. - Беларусь уже становится примером для других стран, заинтересованных в создании аналогичной платформы и желающих перенять обширный опыт белорусских городов в этом вопросе".

Переход от инициативы к платформе городов, дружественных детям и подросткам, поможет в достижении Целей устойчивого развития на местном уровне, а дети и подростки смогут принять участие в их реализации вместе с местными властями. "Таким образом подростковые и молодежные инициативы смогут обрести более полный голос и способствовать осуществлению ЦУР в будущем", - уверен представитель ЮНИСЕФ в Беларуси.

Два дня форума собрали в Могилеве представителей из 25 городов Беларуси, участвующих в инициативе "Город, дружественный детям и подросткам". "Уверен, что они пройдут творчески, продуктивно и укрепят связи между городами, подростковыми и молодежными парламентами всей страны, а каждый участник получит незабываемый и позитивный опыт от этого форума. Надеюсь, что его итогом станет принятие важного документа, определяющего дальнейшую стратегию действий по созданию нового качества жизни в городах, дружественных детям", - сказал Рашед Мустафа Сарвар.

Он предложил проводить такие форумы ежегодно в разных регионах Беларуси.

Проект по реализации международной инициативы "Город, дружественный детям" начат в Беларуси в 2007 году. В качестве первого города, где местные власти, государственные и негосударственные организации и учреждения выразили желание объединить усилия и при поддержке ЮНИСЕФ сделать город более дружественным по отношению к детям и молодежи, стал Светлогорск в Гомельской области. За минувшее время к реализации инициативы подключились еще 24 города: Пружаны, Пинск, Добруш, Борисов, Гродно, Лида, Гомель, Брест, Новополоцк, Полоцк, Мозырь, Новогрудок, Жодино, Солигорск, Молодечно, Слуцк, Костюковичи, Горки, Шклов, Минск, Могилев, Барановичи, Волковыск, Орша.-0-