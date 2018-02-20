ЮНИСЕФ презентует в Минске глобальный отчет "Прогресс для каждого ребенка в эпоху ЦУР"

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Региональном форуме по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) в Минске 21 февраля Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) презентует глобальный отчет "Прогресс для каждого ребенка в эпоху ЦУР". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"Прогресс для каждого ребенка в эпоху ЦУР" - первая комплексная оценка ЮНИСЕФ прогресса в достижении глобальных задач, предусмотренных Целями устойчивого развития, затрагивающих права и благополучие детей.

На основании текущих тенденций в докладе делается прогноз до 2030 для определения сфер, требующих дополнительных усилий. Он также освещает доступность сопоставимых международных данных для отслеживания прогресса в отношении глобальных задач.

Беларусь в отчете демонстрирует устойчивые достижения по многим показателям. Например, по половине показателей, которые характеризуют жизнь и процветание детей, страна уже достигла своей цели.

Кроме показателей, связанных непосредственно с реализацией прав детей в эпоху ЦУР, отчет приводит рейтинг национального статистического потенциала стран, отражающего готовность страны осуществлять мониторинг и предоставлять отчетность по всем ЦУР, не только касающимся детей. В этом рейтинге, составленном по методологии Всемирного банка, последние пять лет Беларусь устойчиво находится среди 10% лучших стран (14-е место из 146 стран в 2017 году).

В презентации отчета примут участие заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас, председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, заместитель директора департамента данных, исследований и политики ЮНИСЕФ Марк Хирворд, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар.-0-