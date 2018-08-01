Юные белорусы станут участниками Всемирных игр детей, победивших рак

1 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Юные белорусы станут участниками IX Всемирных детских игр победителей - масштабного турнира среди детей, победивших онкологические заболевания. Они пройдут в Москве с 3 по 5 августа, сообщили БЕЛТА в оргкомитете мероприятия.

Эти игры помогают детям забыть о болезни и вернуться к активной жизни. Мероприятие является крупнейшим волонтерским проектом благотворительного фонда "Подари жизнь". В нынешнем году для проведения состязаний была создана автономная некоммерческая организация "Игры победителей".

"Для тех ребят, кто еще борется с болезнью, и их родителей, Игры победителей - очень важный стимул, - говорит руководитель проекта Надежда Кузнецова. - Они видят сотни и даже тысячи конкретных детей, которые уже справились с раком, и это добавляет им сил и дает надежду в борьбе за выздоровление".

В нынешнем году впервые были проведены региональные этапы игр в 10 российских городах и в Беларуси, в которых приняли участие почти 800 детей. Каждый шестой из них отправится на Всемирные детские игры победителей. Всего в Москве ждут 550 детей из 15 стран мира: Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Казахстана, Латвии, Молдовы, Сербии, Турции, Украины, Хорватии, Египта, Кыргызстана и России.

В программе игр шесть видов спорта: плавание, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, стрельба из пневматической винтовки, футбол. Возраст участников - от 7 до 16 лет. В этом году впервые пройдет молодежный турнир по настольному теннису, в котором примут участие молодые люди от 17 до 25 лет.

Торжественную церемонию открытия игр будет вести соучредитель фонда "Подари жизнь" актриса Чулпан Хаматова. Гостями игр традиционно станут звезды спорта, кино и музыки.-0-