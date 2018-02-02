Юрий Голуб из Гомельского лесхоза стал лучшим лесничим 2017 года

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесничий Терюхского лесничества Гомельского лесхоза Юрий Голуб стал лучшим лесничим 2017 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Поздравляя его с присвоением звания, министр лесного хозяйства Михаил Амельянович отметил, что стаж работы Юрия Голуба в лесничестве - 21 год. "Мы провели анализ работы всех лесничих страны, отобрали шесть лучших, поехали и посмотрели, как они работают, - и Юрий Михайлович заслуженно занял первое место на конкурсе профессионального мастерства", - подчеркнул министр.

Руководитель отрасли также обратил внимание на необходимость развития кадрового потенциала. "У нас много таких лесничих, как Юрий Голуб. Надо искать возможности и создавать условия для их карьерного роста", - добавил Михаил Амельянович.

Побороться за звание "Лучшего лесничего года" могли работники всех лесохозяйственных учреждений страны. Конкурс проходил в несколько этапов: вначале кандидатов от лесхозов рассматривали на областном уровне, затем его победители представляли государственное производственное лесохозяйственное объединение на республиканском этапе.

Победителя конкурса профессионального мастерства определяла специально созданная комиссия. Она оценивала участников по таким критериям, как выполнение показателей лесохозяйственной деятельности лесничеств, использование и внедрение передовых технологий ведения лесного хозяйства, развитие охотничьего и экологического туризма в лесничестве. Кроме того, были учтены деловые и профессиональные качества конкурсантов, а также их стаж работы в организациях Министерства лесного хозяйства.

Звание лучшего лесничего 2017 года Юрий Голуб получил за высокие профессиональные достижения в лесоводстве, пропаганду бережного отношения к лесным богатствам и значительный личный вклад в развитие лесного хозяйства страны.-0-