27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший генеральный директор телеканала СТВ Юрий Козиятко возглавит агентство "Минск-Новости". Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в пресс-службе Мингорисполкома.
Завтра он начнет работать в должности генерального директора. Нынешний руководитель агентства Екатерина Дубинская станет главным редактором газеты "Вечерний Минск".
Юрий Козиятко родился 24 апреля 1964 года в Бресте. Окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, Академию управления при Президенте Беларуси. Работал военным журналистом, телеведущим информационной программы на телеканале "Восток-ТВ" (Владивосток, Россия). Был политическим обозревателем, автором и ведущим общественно-политических программ "Тема дня", "Панорама" в субботу" в Белтелерадиокомпании, ведущим программы "Москва - Минск" на телеканале "Россия", главным редактором службы новостей телеканала ОНТ (автором и ведущим документального цикла "Новейшая история Беларуси", удостоенного Гран-при первого в Беларуси телевизионного конкурса "Телевершина"), генеральным директором закрытого акционерного общества "Второй национальный телеканал".
С декабря 2005 года по февраль 2018 год был генеральным директором закрытого акционерного общества "Столичное телевидение", с июня текущего года работал в агентстве "Минск-Новости" в должности заместителя генерального директора.-0-
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