15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Южный ветер и 19-24 градуса тепла будет в Беларуси 16 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется переменная облачность. На большей части территории преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня местами в северо-западных районах прогнозируются небольшие кратковременные дожди, грозы. Утром в некоторых районах Беларуси возможен слабый туман. Ветер будет южный, ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля. Днем ожидается 19-24 градуса, по юго-западу - плюс 25-27.-0-
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