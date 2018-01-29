К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". 10 заповедей советского журналиста

В 1921 году журналисты РОСТА в Витебской губернии выпустили инструктивный "Журнал Витебского отделения РОСТА" для работников местных газет. Среди прочих материалов в нем были помещены "10 заповедей советского журналиста", написанные сотрудником ВитРОСТА С.Мерлиным. Пожалуй, некоторые советы коллеги из далекого 1921 года и сегодня не теряют своей актуальности.

Из "Журнала Витебского отделения РОСТА". №1, 1921 год.

"Советы молодым журналистам.

Многие видели известную книгу Елены Молоховец "Советы молодым хозяйкам", которая содержит больше 1000 рецептов разных вкуснейших борщей, желе и других блюд.

Не мешало бы выпустить в свет в виде подражания также книгу "Советы молодым журналистам", которая содержала бы рецепты изготовления разных вкусных передовых статей, корреспонденций, фельетонов и других блюд газетной кухни.

Да не осудят меня жрецы литературного цеха за такую профанацию газетного "искусства!".

Ибо в конце концов, мы, газетные авгуры молодой советской печати можем смело сознаться, что наша современная газета - не больше, как газетная кухня, да и не может быть ничем другим.

В самом деле, где мы возьмем столько "настоящих" литераторов с искоркой, с огоньком и т. д. для сотен наших уездных и губернских газет, сотрудники которых часто лишены не только малейшей "искорки", но даже с трудом умеют складно выразить самую простую мысль?

Остается только упростить дело редакторства и писательства так, чтобы каждая кухарка могла стать редактором!

Итак, начнем с отрывочных советов. Потом мы их приведем в систему и составим из них целую книгу.

Из "Журнала Витебского отделения РОСТА". №1, 1921 год.

Десять заповедей советского журналиста.

Первая заповедь. Не пиши ни одной такой статьи, прочитать которую у тебя самого не хватило бы терпения.

Вторая заповедь. Журналист! Выбирая что-либо для печати, или это телеграмма, или статья, или фельетон, - имей перед своим духовным зрением воображаемого, но вполне конкретного читателя, твоего читателя. Задай себе следующий простой вопрос: будет ли ему интересно прочитать то, что ты ему предлагаешь и в том виде, в котором ты ему подаешь, поймет ли он размещенную тобою телеграмму или статью…? Словом, не забывай ни на минуту про читателя! Не увлекайся ни манией скромности, ни манией ученого глубокомыслия, ни тем более строкоманией - самой опасной из всех…

Третья заповедь. Не лги, даже для самой хорошей цели. Или уже лги, да знай меру! Не лги в газетах о митингах, о партийных и беспартийных конференциях, в отчетах о продуктивности труда, о субботниках и воскресниках и т.д.

Четвертая заповедь. Меньше доверяй официальным информациям разных волревкомов, волкомтруда и даже более крупнокалиберным советским учреждениям. Когда на какой-нибудь советской авгиевой конюшне увидишь надпись: "Сделана дезинфекция" - не верь своим глазам, а понюхай носом: он не обманет!

Пятая заповедь. Не притворяйся горячим, если ты холодный как лед. Не пиши искусственным тоном. Никого не копируй… Пиши с тем темпераментом, который дан тебе природой, так, как ты говоришь. Если ты говоришь плохо, то совсем не пиши.

Шестая заповедь. Воруй больше! Воруй передовые статьи, фельетоны - все, что плохо лежит. Отбрось предрассудки, что лучше плохая оригинальная статья, чем отличная урезка или переработка.

Седьмая заповедь. Не прелюбодействуй пером. Не подстраивайся под опасных и влиятельных персон. Не молчи ни из корысти, ни со страху.

Восьмая заповедь. Не повторяйся. Не становись похожим на того дятла, который считает себя хорошим агитатором только потому, что дятел.

Девятая заповедь. Больше всего бойся шаблонов, шаблонных выражений, шаблонных лозунгов, даже самых революционных.

Десятая заповедь. Не желай больших гонораров, толстых пайков, отдельных выдач во имя коммунизма своего. Все это - от нечистого, это огни болотные, ведущие в страну халтуры."-0-