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К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"

Общество 08.01.2018 | 11:03

В 2018 году Белорусскому телеграфному агентству исполняется 100 лет. К вековому юбилею мы подготовили цикл архивных материалов, которые еженедельно будут выходить под общим названием "К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Это документальные материалы, досье, заметки о событиях и лицах в истории страны, а также интервью и воспоминания сотрудников, которые стояли у истоков, развивали информационную службу Беларуси в советские годы и период суверенитета. В цикле БЕЛТА - пестрая мозаика публикаций как отражение 100 лет истории агентства и нашей страны.

БелРОСТА, или Как все начиналось

Национальная информационная служба Беларуси ведет историю с декабря 1918 года. В Национальном архиве Республики Беларусь сохранились уникальные документы о ее появлении:

"Всем советским учреждениям и комиссарам

ИЗВЕЩЕНИЕ №1

Настоящим доводится до Вашего сведения, что с 23-го Декабря в г.Минске по Захарьевской ул. №44, кв. 6 открылось Белорусское Отделение Российского Телеграфного Агентства при Всероссийском ЦИК ("РОСТА") в сокращенном наименовании "БЕЛОТРОСТА".

Ввиду того, что "БЕЛОТРОСТА" имеет своей задачей наряду с другими функциями осведомлять через "РОСТА" столичную и провинциальную печать, а также центральные учреждения РСФСР о жизни нашего края, о событиях, а также о деятельности советских учреждений и общественных организаций, "БЕЛОТРОСТА" покорнейше просит Вас своевременно осведомлять его об имеющих политическое значение событиях и фактах, о мероприятиях и планах, намеченных к осуществлению в Ваших учреждениях, и обо всем, что Вами признается подходящим и желательным к опубликованию… Заведующий отделением /подпись неразборчива/.

Минск Декабря 24-го дня".

Таким образом, 23 декабря 1918 года по праву можно считать днем образования в Беларуси первой самостоятельной информационной организации. После специально проведенной экспертизы удалось установить, что подпись под документом принадлежит Юрию Самойловичу Волину, заведующему отделом центральной информации РОСТА.

Главной задачей БЕЛОТРОСТА являлось информирование мировой общественности о процессе создания Социалистической Советской Республики Белоруссии (ССРБ; будущая БССР), провозглашенной 1 января 1919 года.

Однако наладить работу государственной информационной службы в советской Беларуси удалось лишь после завершения гражданской войны. В январе 1921 года Президиум Центрального исполнительного комитета БССР принял решение о создании Белорусского бюро Российского телеграфного агентства (БелРОСТА).

Согласно архивной выписке, в Минске 14 января 1921 года состоялось заседание Президиума Центрального исполнительного комитета Советов Социалистической Советской Республики Белоруссии, на котором под пунктом 7 рассматривался вопрос об организации Белорусского бюро Российского телеграфного агентства в Минске. На заседании постановили "назначить заведующим БелРОСТА тов. Ашмарина, заместителем заведующего тов. Левинсона".

БелРОСТА начало работу в Минске в январе 1921 года. Как сообщалось в газете "Звезда" от 18 января, новая структура будет "обслуживать местной и общей информацией все местные и поветовые газеты, а также через отделения в поветах организует сеть корреспондентов в белорусской деревне".

20 января 1921 года газета "3везда" в номере 16 сообщала об открытии ГОСИЗДАТА БелРОСТА: "18 января состоялось открытие Государственного издательства Белоруссии и Белорусского бюро РОСТА в собственном помещении этих учреждений, по Подгорной (ныне ул. К.Маркса. - Прим. БЕЛТА) улице №33.

На торжественное открытие этих важных в культурно-просветительной жизни Белоруссии учреждений явились представители партии, деятели профсоюзов и ответственные советские работники. Первую речь о значении Госиздата и БелРОСТА произнес тов. Ашмарин, по почину коего возникла оживленная литературная беседа по всем вопросам современной литературы и искусства, о взаимоотношениях между советскими красными журналистами и советскими учреждениями. Много внимания было посвящено вопросам белорусской литературы и изданий на белорусском языке.

Застольная оживленная беседа длилась /с перерывом по случаю партийного собрания/ до поздней ночи. Беседа закончилась пением Интернационала всеми собравшимися.

/БелРОСТА/".

На 1 октября 1921 года в БелРОСТА было занято 17 человек, не считая нескольких сотрудников, работавших по совместительству. В то время в составе БССР было шесть уездов, БелРОСТА имело пять уездных отделений: Бобруйское, Борисовское, Слуцкое, Игуменское и Мозырское, а жизнь Минского уезда освещалась непосредственно сотрудниками центрального аппарата БелРОСТА.

В первый редакционный состав БелРОСТА вошли видные государственные и партийные деятели. Так, назначенный ответственным руководителем БелРОСТА Витольд Ашмарин был секретарем Президиума ЦИК БССР. Редакцию по профвопросам возглавил Александр Ходаш, экономическую - Вильгельм Кнорин. Во главе редакции по белорусским вопросам стал Дмитрий Жилунович (Тишка Гартный) - известный деятель белорусского национально-освободительного движения, историк, публицист, писатель.

Белорусское бюро отправляло в Москву для общероссийского "Вестника" и для ИноРОСТА телеграммы, содержавшие в среднем по десять информационных сообщений о жизни в БССР и на территории Западной Беларуси, находившейся в составе Польши.

Для отечественной прессы БелРОСТА почти каждый день выпускало 10-12-страничные информационные бюллетени. Материалы этих бюллетеней перепечатывались крупнейшими республиканскими газетами: русскоязычной "Звездой", белорусскоязычной "Савецкай Беларуссю", еврейским "Векером" и уездными периодическими изданиями. Заметки БелРОСТА печатались и в краевых газетах Витебщины, Смоленщины, Гомельщины, которые тогда еще не входили в состав белорусской республики.

По поручению Наркомата иностранных дел БССР БелРОСТА выпускало специальный бюллетень для зарубежной прессы, материалы которого публиковались в газетах "Варшавский голос" и виленской "Нашай Думцы".

Бюро регулярно выпускало газеты тиражом до 5 тыс. экземпляров, названия которых говорят сами за себя: "Берегитесь холеры", "Крестьяне, сдавайте продналог", "Оздоровляйте свои жилища", "Крестьянин, помоги голодному".

Еженедельно издавалась так называемая устная газета, текст которой передавался Главполитпросвету и затем зачитывался вслух специальными чтецами на предприятиях, в красноармейских частях и перед возвращавшимися из Польши пленными. Каждый день БелРОСТА вывешивало в людных местах Минска витринные плакаты с последними сообщениями о жизни страны.-0-

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БЕЛТА, проект, СМИ
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