К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Агитационные шипы РОСТА

После открытия в декабре 1918 года Белорусского отделения Российского телеграфного агентства (БЕЛОТРОСТА) в регионах начинает быстро расти число местных отделов РОСТА. Летом 1920 года не было уже ни одного губернского или уездного города, откуда не поступала бы регулярная информация. Отделы РОСТА работали даже на агитпоездах и агитпароходах. Главной их продукцией были "Стенные газеты РОСТА" и агитационные сатирические плакаты "Окна РОСТА".

Из "Журнала Витебского отделения РОСТА". №1, 1921 год

Одной из ярких страниц в истории информационной службы на территории Беларуси стала деятельность Витебского отделения - ВитРОСТА, созданного 25 июня 1919 года. Первая настенная газета появилась уже через две недели после начала работы отделения, а в октябре 1919 года вышел сотый номер. Иллюстрированная газета ежедневно расклеивалась в 100 пунктах города, ее тираж доходил до 5 тыс. экземпляров. В июле губотдел агентства решил открыть в центре города специальный зал РОСТА с последними телеграммами, столичными и провинциальными газетами, граммофонами с советскими пластинками.

Вот такие новости содержала "Стенная газета" Витебского бюро РОСТА в сентябре 1920 года:

3 сентября: Меры против картежной игры. В целях борьбы с картежной игрой среди красноармейцев начальник гарнизона приказал все наличие в вольной продаже игральных карт конфисковать и уничтожить. За торговлю картами виновные будут предаваться военно-полевому суду.

15 сентября: Бесплатное детское питание. Сегодня начинается бесплатная выдача по новым детским карточкам: серии А - полфунта монпасье и серии Б и В - 1 фунт воблы.

17 сентября: В Витебске учреждена комиссия по переучету всего мужского населения в возрасте от 18 до 40 лет.

25 сентября: На окопные работы. Все советские служащие, без различия пола, привлечены к окопным работам.

30 сентября: Ввиду недостатка для нужд ремонта жести, все вывески частных мастерских постановлением Горисполкома объявляются конфискованными и передаются в распоряжение отдела городского хозяйства.

Важное место в работе витебских журналистов занимал выпуск световых и устных газет. Это были даже не газеты, а своеобразные театрализованные альманахи. Обычно читалась передовая статья на политическую тематику, потом шел материал о местных событиях, международная информация, телеграммы РОСТА. Основой программы был иллюстрированный фельетон. С помощью диапозитивов на экране появлялись световые карикатуры, рисунки, портреты, диаграммы, карты.

Газета "Известия". 1920 год

"… Агиткибитка РОСТА целое лето ездила в пределах Витебского повета, несла собой в село литературу, агитаторов и звонкую радостно звучавшую теревсатовскую песенку.

Фотоотдел ВитРОСТА сделал более 400 фотоснимков из революционной жизни нашей губернии.

Мы заклеили городские и магазинные витрины окнами сатиры, забросали ограды, дома, клубы лозунгами и плакатами, постоянно призывали и пробуждали, никому не давая возможности пройти, чтобы не уколоться на многочисленные, расставленные нами, агитационные шипы. Мы возродили различные клише (более 400 штук) газетных и плакатных полос, иллюстрировали советскую печать на выставках…" /Из первого номера журнала Витебского отделения РОСТА/.

Сотрудники Гомельского отделения РОСТА реализовали несколько оригинальных идей. Они придумали и разместили по городу агитационные доски с лозунгами. Это было новым словом в журналистике того времени. Вот несколько примеров того, что писали на таких досках:

"Кто не работает, тот не ест".

"Союз рабочих и крестьян сломает союз буржуев и помещиков".

"Дело идет к тому, чтобы добыть для наших детей возможность стать художниками жизни".

"Через пропасти и бездну мы построим мосты и дороги к надежному и близкому счастью трудящихся".

Еще один интересный проект гомельчане придумали к 2-й годовщине революции. Впервые в Беларуси они запустили воздушный шар с агитационными надписями и рисунками.

Сообщения, которые передавали корреспонденты в центральную прессу:

Газета "Известия". 1920 год

Советско-польская война. 1920 год. Сообщения РОСТА в газете "Известия".

5 июня, Могилев: В огне восстаний. "Красноармеец", орган 16-й армии, сообщает: "Около станции Жодин, Борисовского уезда, крестьяне-партизаны взорвали два эшелона с боевыми припасами. Вся местность на правом берегу Березины горит в огне крестьянских восстаний.

Перебежчик из Игуменского уезда передает, что поляками об'явлена мобилизация за шесть лет. Польские жандармы уводят мобилизованных силой, но скоро отпускают, боясь заразить армию большевизмом.

12 июня, Витебск: В результате грабительского поведения польских панов по отношению к местному населению в тылу противника появились партизанские отряды. В Вилейской волости действует партизанский отряд в количестве 600 штыков.

21 июня, Витебск: Красный герой. Один из полков получил боевую задачу: выбить противника из сильно укрепленной позиции. Когда цепь двинулась, пулеметчик Дукат со своим пулеметом был впереди. Несмотря на сильный огонь, он продвигался дальше, до самых неприятельских проволочных заграждений. Раненый, он продолжал стрелять из пулемета.

12 июля, Полоцк: Убийство пленных. Крестьяне района Глубокого передают, что польские уланы зарубили без всякого повода около 30 безоружных пленных.

30 июля, Минск: Священники на защиту советской власти. В нескольких деревнях Минского уезда на митингах выступали священники, объявившие себя сторонниками Советской власти, призывали крестьян отдавать излишки хлеба Красной армии и стать в ряды ее для уничтожения гнета польских ксендзов и шляхты.-0-