К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Беспокойная репортерская судьба

О том, как строилась работа агентства в довоенное время, расскажем словами корреспондента БЕЛТА Николая Бутримовича:

"Сейчас даже трудно припомнить, куда забрасывала меня беспокойная судьба репортера. Работал в районной газете, сотрудничал в армейской, редактировал областную, свыше десяти лет заведовал отделом информации и советского строительства в республиканской "Звяздзе", готовил передачи для "голубого экрана" на телевидении. НО все началось … с БЕЛТА.

Пришел я впервые в агентство летом 1937 года. Почему-то именно сюда направил меня горком комсомола, хотя БЕЛТА для меня было печатью за семью замками. Понятно, что порог этого "таинственного" учреждения я переступил с тяжелым чувством.

Делегаты 12-го Чрезвычайного Всебелорусского съезда Советов голосуют за окончательный текст Конституции БССР. Декабрь 1937 года

Но вот получено первое задание: дать заметку о подготовке к очередному призыву молодежи в Красную Армию. Пошел в облвоенкомат, собрал, как мне казалось, все сведения, сел писать… Прочли ее в отделе и безапелляционно заявили: плохо. И второй блин оказался комом. Только после корректной, не унижающей достоинство автора правки заметка попала наконец в вестник.

В первые дни работы в агентстве я многому обязан в своей журналистской выучке С.М.Лурье. Он был тогда редактором информации на ТАСС. Не раз приходилось работать в соавторстве с ним. Это плодотворное сотрудничество было неоценимой школой постижения репортерского ремесла.

Хочу немного рассказать о структуре агентства конца 30-х годов. Тогда существовали отраслевые отделы - пропаганды, партийной жизни, культуры, промышленности, сельского хозяйства. В каждом, кроме заведующего, были закрепленные литработники - от одного до трех. Такая система сохранялась вплоть до войны. Существовали также отделы работы на ТАСС и союзной и иностранной информации. Республиканская информация передавалась в газеты не по телетайпу, а сводилась в вестник, размножалась на ротаторе и дважды в день рассылалась редакциям. Каждый отдел получал по экземпляру этого вестника, и было видно, чьи материалы прошли.

У избирательного участка погранотряда пограничники танцуют в день выборов в Верховный Совет СССР. Июнь 1938 года

В ноябре 1938 года отдел культуры разукрупнили, из него выделился отдел оборонной информации. Меня назначили его заведующим. Надо сказать, что в те годы довольно широко освещалась жизнь Красной Армии. Заготовки заметок "С полей тактических учений", "Стрельба молодых артиллеристов", "В учебе, как в бою" и многие другие не сходили со страниц вестника.

Настали сентябрьские дни 1939 года. Накануне освободительного похода Красной Армии меня мобилизовали. Однако военным корреспондентом побыл всего два месяца и был уволен в запас. Когда вернулся в БЕЛТА, меня назначили собкором по Минской области.

Старший политрук Г.Гильманов беседует с крестьянами села Дубовцы. Сентябрь 1939 года

В жизни западных областей темой №1 являлись национализация предприятий, торговли, сферы обслуживания. Осталось в памяти и такое большое событие, как первые выборы в Верховный Совет БССР (начало 1940 года). Вместе с корреспондентом "Звязды" А.Белевичем - ныне известным белорусским писателем - морозным вечером на санях выехали в большое имение пана Скирмунта. Помещение уже было подготовлено сельскими активистами к приему избирателей. За час до начала голосования на улице послышалась песня. Мы выбежали из помещения. Возле дома собралась огромная толпа. Мужчины, стоявшие без головных уборов, держали в руках портреты советских руководителей, обрамленные расшитыми рушниками, и пели. Так люди выражали свою радость по поводу обретения свободы и получения права на участие в первых выборах. В тот же день в БЕЛТА и ТАСС была передана информация "В бывшем имении пана Скирмунта".

Вскоре меня отослали в Минск для работы в аппарате агентства. Едва переступаю его порог, мне навстречу выбежал С.М.Лурье, потрясая свежим номером тассовского журнала "Советская информация". В нем была помещена моя статья "Одна тема - два решения". (Минск. Октябрь 1967 года)-0-