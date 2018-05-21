К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Норму выполнить и перевыполнить

Неотъемлемой частью советской действительности было социалистическое соревнование. В Беларуси оно впервые развернулось весной 1929 года. На первой полосе каждой республиканской газеты на протяжении всего советского периода истории Беларуси помещались сообщения БЕЛТА об успехах в социалистическом соревновании, да и само агентство участвовало в соревновательном процессе между подразделениями ТАСС, в состав которого входила.

Самым высоким показателем профессионализма работников информагентств считалось опубликование их информации в "Правде", "Известиях" или в дружественной Советскому Союзу зарубежной прессе. О творческих возможностях каждого коллектива ТАСС судило в первую очередь по этому показателю.

Для всех республиканских информационных служб ТАСС доводило норму информаций и статей для союзной и зарубежной печати. Для БЕЛТА такая норма в 1944 году (с 10 марта) составляла 400 информаций, в 1945-м - 600, в 1946-м - 700. Соответственно было принято 350 (87%), 529 (88%) и 897 (128%) сообщений.

В 1946 году БЕЛТА впервые вышла на первое место среди союзных информационных агентств. "Среди агентств на первом месте по выполнению нормы стоит Белорусское агентство. Ему же принадлежит первое место по качеству информаций" (из сообщения ТАСС).

БЕЛТА ставила перед собой высокие цели и стремилась к их достижению. Следующая статья датируется концом 1946 года и посвящена постановке задач на новый 1947 год, она так и называется:

Новый год - новые задачи

Наша страна вступила во второй год новой сталинской пятилетки. С новой силой разгорелись огни всенародного социалистического соревнования за восстановление и дальнейшее развитие всех отраслей народного хозяйства и культуры. Оперативно и всесторонне показать в нашей информации борьбу трудящихся Белорусской ССР за осуществление сталинской программы пятилетки - почетная обязанность всех работников БЕЛТА.

Работая в трудных условиях восстановления агентства, коллектив БЕЛТА закончил 1946 год неплохими показателями. Газеты республики получили от БЕЛТА в 1946 году почти втрое больше материалов, чем в любом из довоенных лет. И по выполнению нормы и по качеству информации, переданной в ТАСС, наше агентство заняло в 1946 году первое место среди агентств союзных республик.

Новый год ставит перед работниками БЕЛТА новые задачи со всей ясностью определенные известными решениями ЦК ВКП(б) по вопросам идеологической работы. Выполняя эти задачи, каждый корреспондент, каждый сотрудник БЕЛТА обязан изо дня в день увеличивать долю своего литературного труда, резко улучшить качество информации, ее оперативность и разносторонность.

В истекшем году областные корреспонденты БЕЛТА слабо привлекли к своей работе авторский актив - стахановцев промышленности и сельского хозяйства, инженеров, агрономов, учителей, работников партийного и советского аппаратов, сотрудников областных и районных газет. Из всех корреспондентов только т. Апетов (Витебск) установил в прошлом году связь с активом, подобрал в крупных районах и на основных предприятиях области корреспондентов-совместителей. В результате в БЕЛТА ежемесячно поступало из Витебской области до 50 информаций. В январе и феврале 1947 года каждый областной корреспондент БЕЛТА обязан с помощью райкомов партии закончить подбор корреспондентов-совместителей. Это мероприятие позволит значительно расширить географию информаций и не только выполнять, но и перевыполнять установленные на 1947 г. нормы передачи информации в ТАСС и в БЕЛТА. С первых же месяцев нового года из каждой области должно поступить не менее десяти высококачественных оперативных информаций, которые можно было бы послать в ТАСС для печати СССР и зарубежной прессы.

Следовательно, дело не только в обязательном выполнении месячной нормы каждым корреспондентом БЕЛТА. В соревновании корреспондентов БЕЛТА в новом году лучшим будут считаться те, которые выполнили и перевыполнили норму.-0-