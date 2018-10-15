К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Белинформ

С 1991 года начался новый этап в истории Беларуси. Перемены, произошедшие в жизни республики с момента распада СССР, коснулись и средств массовой информации. В мае 1992 года согласно постановлению Совмина "Об организации государственного управления сферой информации и книгоиздания, о структуре и штатах центрального аппарата Министерства информации" Белорусское телеграфное агентство при Совете Министров Республики Беларусь было ликвидировано и было создано Белорусское информационное агентство в системе Министерства информации (Белинформ).

Белинформ был объявлен правопреемником БЕЛТА. В документах, определяющих задачи новой информационной службы, значилось, что она является национальным государственным агентством страны, деятельность которого рассчитана на республиканскую и зарубежную аудиторию. Суть работы осталась прежней - ежедневно информировать страну и мир о событиях, происходящих в Беларуси, создавать фотолетопись дня.

За время своего существования (а это всего три года - с 1992 по 1995-й) Белинформ сообщил о многих значимых событиях в жизни Беларуси, таких как введение белорусских денег и национальных паспортов, выборы Президента, открытие отделения ООН в Минске, заключение первого договора с Европейским банком реконструкции и развития, визит в Беларусь президента США Билла Клинтона с супругой Хилари Клинтон, осветил первые четыре фестиваля "Славянский базар в Витебске", рассказывал о творчестве деятелей культуры, развитии белорусских городов и многом другом.

Празднование 1000-летия Полоцкой епархии и Православной церкви в Беларуси. Чин освящения Креста в древнем Заславле. Сентябрь 1992 года

Пребывание в Минске Президента Европейского банка реконструкции и развития Жака Аттали. Во время встречи с первым заместителем председателя Совета Министров М.Мясниковичем. Февраль 1993 года

Фестиваль "Славянский базар-93". На сцене группа "На-на" (шоу Барри Алибасова). Июль 1993 года

Фестиваль "Славянский базар-1994". Концерт, посвященный 25-летию ансамбля "Песняры". Юбиляров поздравляет Алла Пугачева. Июль 1994 года

Визит в Республику Беларусь Президента США Билла Клинтона. Билл Клинтон приветствует жителей Минска. Январь 1994 года

Народная артистка СССР Стефания Станюта в роли Мод в спектакле драматического театра имени Янки Купалы "Гарольд и Мод". Май 1994 года

Возродить одну из белорусских святынь - Крест Евфросинии Полоцкой, пропавший во время войны, взялся брестский художник Н.П.Кузмич. Художник с макетом креста. Июль 1994 года

Минский метрополитен. Открыто движение между новыми станциями на втором участке Автозаводской линии. 30 июня 1995 года

10 октября 1995 года в соответствии с указом Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко Белинформ вновь стал Белорусским телеграфным агентством.-0-