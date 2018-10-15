К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Белинформ

С 1991 года начался новый этап в истории Беларуси. Перемены, произошедшие в жизни республики с момента распада СССР, коснулись и средств массовой информации. В мае 1992 года согласно постановлению Совмина "Об организации государственного управления сферой информации и книгоиздания, о структуре и штатах центрального аппарата Министерства информации" Белорусское телеграфное агентство при Совете Министров Республики Беларусь было ликвидировано и было создано Белорусское информационное агентство в системе Министерства информации (Белинформ).
Белинформ был объявлен правопреемником БЕЛТА. В документах, определяющих задачи новой информационной службы, значилось, что она является национальным государственным агентством страны, деятельность которого рассчитана на республиканскую и зарубежную аудиторию. Суть работы осталась прежней - ежедневно информировать страну и мир о событиях, происходящих в Беларуси, создавать фотолетопись дня.
За время своего существования (а это всего три года - с 1992 по 1995-й) Белинформ сообщил о многих значимых событиях в жизни Беларуси, таких как введение белорусских денег и национальных паспортов, выборы Президента, открытие отделения ООН в Минске, заключение первого договора с Европейским банком реконструкции и развития, визит в Беларусь президента США Билла Клинтона с супругой Хилари Клинтон, осветил первые четыре фестиваля "Славянский базар в Витебске", рассказывал о творчестве деятелей культуры, развитии белорусских городов и многом другом.
10 октября 1995 года в соответствии с указом Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко Белинформ вновь стал Белорусским телеграфным агентством.-0-
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