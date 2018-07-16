К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Большая стройка

Строительство высотных зданий на Привокзальной площади в Минске. 1952 год

Сегодня тяжело представить, насколько большой объем восстановительных работ пришелся на Беларусь в первые послевоенные десятилетия. Фактически заново отстраивались города и поселки, подавляющее число деревень, ускоренными темпами возводились промышленные предприятия, жилье, социальные объекты.

Огромная стройка требовала большого количества строительных материалов, поэтому в республике не только налаживалось производство кирпича и цемента, но и изыскивались способы, позволяющие использовать то, что осталось от разрушенных зданий, изобретались новые стройматериалы. Повсеместно внедрялись передовые для того времени подходы к строительному делу. За ходом строительства внимательно следили корреспонденты БЕЛТА.

Изготовление самана - нового строительного материала в сельхозартели им. Кирова Минского района. 1952 год

1948 год. 21 марта: Новыя будаўнічыя матэрыялы. У Міністэрстве прамысловасці будаўнічых матэрыялаў БССР адбылася нарада работнікаў будаўнічых арганізацый, дырэктароў кантор і навукова-даследчых устаноў, прысвечаная вытворчасці і скарыстанню новых відаў будаўнічых матэрыялаў. Намеснік дырэктара Беларускага навукова-даследчага інстытута будаўнічых матэрыялаў Сакалоў паведаміў аб вытворчасці новых відаў будаўнічых матэрыялаў. На віцебскім чарапічным заводзе №35 сканструяваны станок па вырабу лентачнай чарапіцы, на гродненскім цагельным заводзе №20 пачаўся выпуск мінеральнай ваты з мясцовай сыравіны - даламітызіраванных вапнякоў. Нарада намеціла мерапрыемствы па павелічэнню вытворчасці будаўнічых матэрыялаў.

Строительство 54-квартирного жилого дома по улице Ленинской в Могилеве. 1954 год

1952 год. 6 марта: Новая технология жилищного строительства. В этом году рабочие Минского тракторного завода получают около 10 тысяч квадратных метров жилой площади. Новые дома здесь сооружаются поточно-скоростным методом. Изготовление многих стройдеталей ведется заводским способом, после чего отдельными комплектами они доставляются к месту монтажа.

Сейчас на большинстве объектов треста "Белтракторострой" применяются индустриальные методы строительства. На стройках широко используются строительные комбайны, башенные краны, растворонасосы, краскопульты.

В этом году поточно-скоростным методом намечено построить около 10 многоэтажных жилых домов.

Каменщик Барановичского облтреста Кушнаров Т.М. и его подручная Пухонта А.А. на строительстве жилого дома в г. Барановичи. 1951 год

1958 год. 3 декабря: Ценная инициатива. Коллективы ремонтно-механического цеха, отдела главного энергетика и цеха сборки и испытания автомобилей Минского автозавода проявили ценную инициативу - они решили одновременно со строительством хозяйственным способом пятиэтажного жилого дома построить и типовое здание детского сада на 125 мест. Решено объявить эту стройку ударной и организовать на ней бесперебойную работу.

Почин этих коллективов получил горячее одобрение. Обсудив его, завком отметил, что строительство детских садов хозяйственным способом, за счет сверхплановых накоплений, заслуживает самой широкой поддержки и распространения.

В строительство детских садов методом народной стройки включаются и другие цеха и отделы автомобильного завода.-0-