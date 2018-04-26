К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Черная быль

Брагинский район после чернобыльской катастрофы. Дорога в никуда. Апрель 1990 года

Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 года, стала крупнейшей в мире техногенной катастрофой ХХ века. Ее последствия затронули многие страны: радиоактивные чернобыльские выпадения отмечены на территории практически всей Европы, однако Беларусь пострадала больше всех.

Первое информационное сообщение о случившемся на ЧАЭС было сделано ТАСС 28 апреля 1986 года в 21.00 и звучало так: "На Чернобыльской атомной электростанции произошел несчастный случай. Один из реакторов получил повреждение. Принимаются меры с целью устранения последствий инцидента. Пострадавшим оказана необходимая помощь. Создана правительственная комиссия для расследования происшедшего".

Четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС после аварии. 1986 год

В печати первые официальные сообщения о катастрофе на ЧАЭС появились 1 мая. Так, в газете "Советская Белоруссия" на третьей полосе вышла информация под неброским заголовком "От Совета Министров СССР". В ней сообщалось, что произошла авария и работает правительственная комиссия. И только 8 мая на той же третьей полосе газеты поместили переданные ТАСС материалы прошедшей в МИД СССР пресс-конференции, посвященной событиям на Чернобыльской АЭС.

Рядом с этой информацией в "Советской Белоруссии" разместился большой актуальный репортаж корреспондентов Белорусского телеграфного агентства "Чужой беды не бывает". Это был один из первых материалов на страницах центральных газет, в котором сообщалось, что именно происходит в белорусских районах, расположенных в непосредственной близости от места аварии:

Четыре хозяйства Хойникского района, расположенные в его южной части, перебрались в безопасную зону…

В течение полутора суток вдвое увеличилось население многих деревень Брагинского района, лежащих за тридцатикилометровой зоной Чернобыльской АЭС...

Уровень радиации в районе станции не снижается, обстановка по-прежнему сложная. Чтобы не рисковать здоровьем людей, мы эвакуировали из опасной зоны 7600 человек. Перевезено большое количество сельскохозяйственных животных…

Все эвакуированные получают постельные принадлежности, при необходимости одежду и обувь…

В селах, попавших в опасную зону, оставленных жителями, ведется круглосуточное дежурство работниками милиции, отрабатывается пропускная система, чтобы при необходимости можно было забрать нужные вещи...

Каждые два часа производятся замеры уровня радиации. Загерметизированы все колодцы...

Корреспонденты БЕЛТА побывали в нескольких хозяйствах Хойникского и Брагинского районов, побеседовали с жителями и увидели все своими глазами. Они рассказали об отсутствии паники и взаимовыручке. Общий тон материала - ничего, справимся, и не с таким справлялись, но вместе с тем становится понятно: к нам пришла беда.

Гомельская область после аварии на Чернобыльской АЭС. У въезда в запретную тридцатикилометровую зону. Июнь 1986 года

Дезактивация в деревне Дворище. 1986 год

Зона, пострадавшая от аварии на ЧАЭС. Строительство "могильника" для зараженной техники. Август 1986 года

Хойникский район после аварии на ЧАЭС. Специальным раствором моются крыши и стены домов. 1986 год

Деревня Чудяны Чериковского района, чернобыльская зона отселения. 1990 год

Чернобыльская зона. Из этой деревни в Хойникском районе люди давно выселены. И только птицы остались верны своему жилищу. 1993 год

Преодоление последствий чернобыльской катастрофы для Беларуси стало задачей государственной значимости. Тема Чернобыльской трагедии, реабилитации территорий в Беларуси все последующие после трагедии годы оставалась актуальной для корреспондентов БЕЛТА.-0-