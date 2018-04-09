К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Главный поставщик информации

В первые послевоенные годы в БЕЛТА остро стоял кадровый вопрос, кроме того, постоянно приходилось держать на контроле социальные проблемы сотрудников агентства.

Ответственный руководитель БЕЛТА М.Морозов в январе 1946 года в своей докладной записке писал: "...в аппарате БелТА ... имеется только два газетных работника средней квалификации. Все сотрудники без нужного практического стажа работы в печати и без теоретической журналистской подготовки. Пятнадцать основных должностей в БелТА до сих пор не укомплектованы... Четырнадцать сотрудников БелТА совершенно не обеспечены продовольственным снабжением. Работники БелТА не прикреплены к магазину СНК. Редакторы - зав. отделами не получают промтоварных книжек и сильно обносились. Это стесняет их при визитах в наркоматы и другие учреждения. Десять основных работников не имеют даже комнат для жилья. Полное отсутствие у БелТА жилого фонда исключает возможность приглашения сотрудников через ТАСС".

В феврале 1946 года было принято Постановление Совета Народных Комиссаров и Центрального Комитета КП(б) БССР "О мероприятиях по расширению деятельности Белорусского Телеграфного Агентства". В документе были отражены меры по решению кадрового вопроса. Агентству разрешали потратить 80 тысяч рублей для повышения журналистской квалификации сотрудников, увеличить гонорары за информации и статьи. Улучшалось снабжение сотрудников. В частности, была удовлетворена просьба на выделение промтоварных лимитов, дано распоряжение выделить пять комнат для особо нуждающихся в жилплощади сотрудников.

К январю 1946 года газеты и радиопередачи БССР более чем наполовину заполнялись материалами, полученными от БЕЛТА. Агентство ежемесячно передавало в московские газеты и на центральные радиоканалы больше материалов, чем все их белорусские корпункты вместе взятые. БЕЛТА была главным поставщиком информации о жизни в республике не только для союзной, но и для зарубежной прессы. Через агентство организовывалась подготовка статей, бесед, развернутых сообщений о Беларуси для иностранной печати.

В 1946 году страна жила с оптимизмом: состоялись выборы в Верховный Совет СССР, восстанавливались территории, пережившие оккупацию в годы войны, была принята программа очередной сталинской пятилетки.

О событиях в Беларуси газета "Известия" писала:

Народный поэт Беларуси Якуб Колас среди молодых белорусских писателей. 1946 год

В Белорусской Академии наук

Перед самым началом войны в Минске, на стыке Пушкинской улицы и Московского шоссе, было закончено строительство нескольких корпусов Академии наук Белоруссии. Здесь разместились различные исследовательские институты с прекрасными лабораториями, научными кабинетами, ценнейшим фондом книг и т.д.

Немецкие захватчики разграбили все оборудование Академии и ее библиотеку, а здания сожгли.

Сейчас здесь идет большая восстановительная работа. Уже функционируют институты химии, торфа, геологии, сельского хозяйства, истории, литературы и языка, экономики, клинической медицины.

Группа научных сотрудников Института литературы и языка подготовила историю белорусской литературы. Редактирует книгу народный поэт Белоруссии, вице-президент Академии Якуб Колас. Подготовлен русско-белорусский словарь на 75 тысяч слов. Намечено составление белорусского орфографического словаря...

Весьма актуальную проблему разрешает Институт сельского хозяйства - крупнейший институт Академии...

Особенно важное значение для Белоруссии имеет работа действительного члена Академии Алексеева, который занимается изучением культуры люпина. Алексеев доказал возможность посева люпина во всех районах республики.

Институт геологии всю свою деятельность связал с конкретными задачами восстановления сел и городов республики - изучает запасы глин для строительных материалов.

В 1946 году начнется восстановление главного корпуса Академии и жилого дома для ученых.

("Известия" 3 апреля 1946 года)

Новостройки белорусской столицы

МИНСК, 19 апреля. В годы новой сталинской пятилетки в Белоруссии вырастут новые отрасли промышленности - автомобильная, тракторная, велосипедная. Корреспондент обратился к руководителям ряда строящихся предприятий с просьбой рассказать о ходе работ. Ниже мы печатаем ответы.

Строительство цеха шасси Минского автозавода. 1946 год

АВТОМОБИЛИ

Директор завода И.Ф.Толкунов

Недалеко от Минска идет стройка автомобильного завода, который будет крупным предприятием, оборудованным по последнему слову техники.

Конвейерная подача заготовок, значительное количество агрегатных станков и полуавтоматов, прессы усовершенствованной конструкции, все это позволит быстрее выполнять сложнейшие операции, добиваться высокой производительности труда.

Завод будет выпускать пяти-семитонные грузовые машины...

Велик план наших работ. Мы должны реконструировать главный корпус завода и создать свыше десяти хорошо оборудованных новых цехов, ТЭЦ, построить жилой городок. Только на 1946 год нам отпущено пятьдесят миллионов рублей. Объем задач не страшит, а, наоборот, вдохновляет коллектив первенца белорусского автостроения на трудовые подвиги.

Предприятие готовит свои квалифицированные кадры. При заводе созданы автотехникум и школа ФЗО. Большая часть новых рабочих пройдет производственную практику на автомобильных заводах Москвы, Ярославля и Горького.

Первые строители Минского тракторного направляются на территорию будущего завода. 1946 год

ТРАКТОРЫ

Директор завода М.Р.РЕШЕТЯН

В 1950 году Минский тракторный завод должен дать стране пять тысяч тракторов. На обширной площади началось строительство. Правительство ассигновало на него двести миллионов рублей. Еще не велик коллектив завода, но он уже энергично взялся за дело. Освоено около 30 тысяч квадратных метров производственной площади, построено 4,5 километра железнодорожного пути. Установлено 150 металлорежущих и деревообрабатывающих станков. Отстраивается главный корпус завода.

В четвертом квартале 1946 года будут полностью пущены инструментальный и ремонтно-механический цехи, литейная, кузница.

Создается благоустроенное жилье для рабочих. Уже со следующего года начнутся работы по строительству трамвайной линии, соединяющей завод с городом, клубов, магазинов, школы, детских учреждений.

Коллектив взял обязательство встретить 1 мая и День Победы перевыполнением апрельского задания.

ВЕЛОСИПЕДЫ

Директор завода А.Н.Андреев

Минский велосипедный завод уже в четвертом квартале должен дать продукцию. Мощность завода из года в год будет расти. К концу пятилетки будем выпускать триста тысяч машин.

Завод получил почти все основное оборудование. Оно готовится к монтажу. Создан ремонтно-механический цех.

Однако нужно сказать, что строительство велозавода идет медленно. Трест "Средмашстрой", которому поручено это дело, не выполняет своих производственных планов. Во многом тормозит работу и украинская контора "Гипросредмаш", на которую возложено проектирование завода. Контора задерживает разработку проектного задания.

("Известия" 20 апреля 1946 года). -0-