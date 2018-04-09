Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
9 апреля 2018, Пн
+17°C
Малооблачно EUR 2.4007
USD 1.9637
RUB 3.3945
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко выступает за выработку приемлемых для всех принципов сотрудничества в Европе
Президент
Карлюкевич: изменения в закон о СМИ востребованы белорусским обществом
Общество
"Евроопт" в течение месяца откроет 33 магазина и обеспечит комплексное обслуживание Оршанского района
Общество
Мясникович нацеливает парламентариев на индивидуальный подход к гражданам в вопросах трудоустройства
Общество
Что изменится в Беларуси после принятия закона о платежных услугах
Экономика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
До 24 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 10 апреля
11:34 Общество
Лучший торговый объект по реализации печатной продукции определят в Беларуси
11:32 Общество
Прокуратура опротестовала действия "Брестэнерго" по привлечению должников к ответственности
11:27 Регионы
Итоги экономической интеграции ЕАЭС были бы большими, если бы удалось решить проблему многочисленных барьеров - Евдоченко
11:23 Экономика
Прокатчиков маломерных судов в Минске могут обязать согласовывать деятельность с госинспекцией
11:23 Регионы
Минск наводит лоск после зимы: почти 3 тыс. га убрано в ходе месячника
11:17 Регионы
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Главный поставщик информации
11:13 Общество
S&P подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне "B"
11:12 Экономика
Белорусские НПЗ стараются ускорить модернизацию с учетом возможного завершения налогового маневра в России
11:08 Экономика
В большинстве районов Гродненской области начался сев ранних яровых культур
11:07 Регионы
На парламентских выборах в Венгрии победила правящая коалиция
11:06 В мире
Разыскиваемую по линии Интерпола белоруску экстрадировали с Кипра
11:02 Происшествия
Юниорская сборная Беларуси по волейболу потерпела второе поражение на ЧЕ в Чехии
10:50 Спорт
Евдоченко: зависимость от одного рынка не отвечает требованиям экономической безопасности Беларуси
10:49 Экономика
В Охотском море спасли всех рыбаков с отколовшейся льдины
10:44 В мире
Лукашенко поздравил с 70-летием исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева
10:36 Президент
Работник администрации Малоритского лесхоза задержан за хищения
10:34 Происшествия
Евдоченко видит потенциал для наращивания поставок белорусских товаров на европейский рынок
10:33 Экономика
Партизанский район стал лучшим в Минске в социально-экономическом развитии за 2017 год
10:32 Регионы
Разводить понтон на Припяти для прохождения судов будут в часы наименьшей интенсивности движения
10:31 Регионы
Все новости
Сюжеты
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Посевная кампания Посевная кампания
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Чемпионат КХЛ-2017/2018 Чемпионат КХЛ-2017/2018
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Главный поставщик информации

Общество 09.04.2018 | 11:13
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" Новости сюжета К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Другие сюжеты

В первые послевоенные годы в БЕЛТА остро стоял кадровый вопрос, кроме того, постоянно приходилось держать на контроле социальные проблемы сотрудников агентства.

Ответственный руководитель БЕЛТА М.Морозов в январе 1946 года в своей докладной записке писал: "...в аппарате БелТА ... имеется только два газетных работника средней квалификации. Все сотрудники без нужного практического стажа работы в печати и без теоретической журналистской подготовки. Пятнадцать основных должностей в БелТА до сих пор не укомплектованы... Четырнадцать сотрудников БелТА совершенно не обеспечены продовольственным снабжением. Работники БелТА не прикреплены к магазину СНК. Редакторы - зав. отделами не получают промтоварных книжек и сильно обносились. Это стесняет их при визитах в наркоматы и другие учреждения. Десять основных работников не имеют даже комнат для жилья. Полное отсутствие у БелТА жилого фонда исключает возможность приглашения сотрудников через ТАСС".

В феврале 1946 года было принято Постановление Совета Народных Комиссаров и Центрального Комитета КП(б) БССР "О мероприятиях по расширению деятельности Белорусского Телеграфного Агентства". В документе были отражены меры по решению кадрового вопроса. Агентству разрешали потратить 80 тысяч рублей для повышения журналистской квалификации сотрудников, увеличить гонорары за информации и статьи. Улучшалось снабжение сотрудников. В частности, была удовлетворена просьба на выделение промтоварных лимитов, дано распоряжение выделить пять комнат для особо нуждающихся в жилплощади сотрудников.

К январю 1946 года газеты и радиопередачи БССР более чем наполовину заполнялись материалами, полученными от БЕЛТА. Агентство ежемесячно передавало в московские газеты и на центральные радиоканалы больше материалов, чем все их белорусские корпункты вместе взятые. БЕЛТА была главным поставщиком информации о жизни в республике не только для союзной, но и для зарубежной прессы. Через агентство организовывалась подготовка статей, бесед, развернутых сообщений о Беларуси для иностранной печати.

В 1946 году страна жила с оптимизмом: состоялись выборы в Верховный Совет СССР, восстанавливались территории, пережившие оккупацию в годы войны, была принята программа очередной сталинской пятилетки.

О событиях в Беларуси газета "Известия" писала:

Народный поэт Беларуси Якуб Колас среди молодых белорусских писателей. 1946 год
Народный поэт Беларуси Якуб Колас среди молодых белорусских писателей. 1946 год

В Белорусской Академии наук

Перед самым началом войны в Минске, на стыке Пушкинской улицы и Московского шоссе, было закончено строительство нескольких корпусов Академии наук Белоруссии. Здесь разместились различные исследовательские институты с прекрасными лабораториями, научными кабинетами, ценнейшим фондом книг и т.д.

Немецкие захватчики разграбили все оборудование Академии и ее библиотеку, а здания сожгли.

Сейчас здесь идет большая восстановительная работа. Уже функционируют институты химии, торфа, геологии, сельского хозяйства, истории, литературы и языка, экономики, клинической медицины.

Группа научных сотрудников Института литературы и языка подготовила историю белорусской литературы. Редактирует книгу народный поэт Белоруссии, вице-президент Академии Якуб Колас. Подготовлен русско-белорусский словарь на 75 тысяч слов. Намечено составление белорусского орфографического словаря...

Весьма актуальную проблему разрешает Институт сельского хозяйства - крупнейший институт Академии...

Особенно важное значение для Белоруссии имеет работа действительного члена Академии Алексеева, который занимается изучением культуры люпина. Алексеев доказал возможность посева люпина во всех районах республики.

Институт геологии всю свою деятельность связал с конкретными задачами восстановления сел и городов республики - изучает запасы глин для строительных материалов.

В 1946 году начнется восстановление главного корпуса Академии и жилого дома для ученых.

("Известия" 3 апреля 1946 года)

Новостройки белорусской столицы

МИНСК, 19 апреля. В годы новой сталинской пятилетки в Белоруссии вырастут новые отрасли промышленности - автомобильная, тракторная, велосипедная. Корреспондент обратился к руководителям ряда строящихся предприятий с просьбой рассказать о ходе работ. Ниже мы печатаем ответы.

Строительство цеха шасси Минского автозавода. 1946 год
Строительство цеха шасси Минского автозавода. 1946 год

АВТОМОБИЛИ

Директор завода И.Ф.Толкунов

Недалеко от Минска идет стройка автомобильного завода, который будет крупным предприятием, оборудованным по последнему слову техники.

Конвейерная подача заготовок, значительное количество агрегатных станков и полуавтоматов, прессы усовершенствованной конструкции, все это позволит быстрее выполнять сложнейшие операции, добиваться высокой производительности труда.

Завод будет выпускать пяти-семитонные грузовые машины...

Велик план наших работ. Мы должны реконструировать главный корпус завода и создать свыше десяти хорошо оборудованных новых цехов, ТЭЦ, построить жилой городок. Только на 1946 год нам отпущено пятьдесят миллионов рублей. Объем задач не страшит, а, наоборот, вдохновляет коллектив первенца белорусского автостроения на трудовые подвиги.

Предприятие готовит свои квалифицированные кадры. При заводе созданы автотехникум и школа ФЗО. Большая часть новых рабочих пройдет производственную практику на автомобильных заводах Москвы, Ярославля и Горького.

Первые строители Минского тракторного направляются на территорию будущего завода. 1946 год
Первые строители Минского тракторного направляются на территорию будущего завода. 1946 год

ТРАКТОРЫ

Директор завода М.Р.РЕШЕТЯН

В 1950 году Минский тракторный завод должен дать стране пять тысяч тракторов. На обширной площади началось строительство. Правительство ассигновало на него двести миллионов рублей. Еще не велик коллектив завода, но он уже энергично взялся за дело. Освоено около 30 тысяч квадратных метров производственной площади, построено 4,5 километра железнодорожного пути. Установлено 150 металлорежущих и деревообрабатывающих станков. Отстраивается главный корпус завода.

В четвертом квартале 1946 года будут полностью пущены инструментальный и ремонтно-механический цехи, литейная, кузница.

Создается благоустроенное жилье для рабочих. Уже со следующего года начнутся работы по строительству трамвайной линии, соединяющей завод с городом, клубов, магазинов, школы, детских учреждений.

Коллектив взял обязательство встретить 1 мая и День Победы перевыполнением апрельского задания.

ВЕЛОСИПЕДЫ

Директор завода А.Н.Андреев

Минский велосипедный завод уже в четвертом квартале должен дать продукцию. Мощность завода из года в год будет расти. К концу пятилетки будем выпускать триста тысяч машин.

Завод получил почти все основное оборудование. Оно готовится к монтажу. Создан ремонтно-механический цех.

Однако нужно сказать, что строительство велозавода идет медленно. Трест "Средмашстрой", которому поручено это дело, не выполняет своих производственных планов. Во многом тормозит работу и украинская контора "Гипросредмаш", на которую возложено проектирование завода. Контора задерживает разработку проектного задания.

("Известия" 20 апреля 1946 года). -0-

﻿
Теги
БЕЛТА, проект, СМИ
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4007 BYN 2.412 BYN 2.42 BYN
USD
1.9637 BYN 1.966 BYN 1.97 BYN
RUB
3.3945 BYN 3.37 BYN 3.38 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко в праздник Пасхи встретился с митрополитом Филаретом и зажег свечу
Все видео

Фотоновости

Лукашенко в праздник Пасхи встретился с митрополитом Филаретом и зажег свечу
Все фото

Инфографика

Производство яиц в Беларуси В хозяйствах Беларуси ежегодно производится более 3,5 млрд яиц. Среднестатистический белорус за год потребляет 250-300 яиц (с учетом содержащих яйцо продуктов).
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко предлагает сформировать под эгидой ООН глобальную стратегию противостояния новым вызовам и угрозам
Лукашенко поздравил с 70-летием исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева
Лукашенко в праздник Пасхи встретился с митрополитом Филаретом и зажег свечу
Политика
Вэй Фэнхэ Вэй Фэнхэ: Беларусь и Китай стали железными братьями
Межкультурный диалог Содружества будет обсуждаться на заседании МПА СНГ в Санкт-Петербурге
Макей считает необходимым продолжать диалог с ЕС, пытаясь стать ближе друг к другу
Экономика
Фото из архива S&P подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне "B"
Итоги экономической интеграции ЕАЭС были бы большими, если бы удалось решить проблему многочисленных барьеров - Евдоченко
Белорусские НПЗ стараются ускорить модернизацию с учетом возможного завершения налогового маневра в России
Происшествия
Кипр Разыскиваемую по линии Интерпола белоруску экстрадировали с Кипра
Работник администрации Малоритского лесхоза задержан за хищения
Минские спасатели ликвидировали пожар на комбинате силикатных изделий
Регионы
Фото из архива Отключение тепла в жилфонде, гостиницах, учебных заведениях Минска начинается 9 апреля
Прокуратура опротестовала действия "Брестэнерго" по привлечению должников к ответственности
Прокатчиков маломерных судов в Минске могут обязать согласовывать деятельность с госинспекцией
Спорт
Фото из социальных сетей Лыжник Сергей Долидович занял четвертое место на Югорском марафоне и объявил о завершении карьеры
Юниорская сборная Беларуси по волейболу потерпела второе поражение на ЧЕ в Чехии
Велогонщик скончался после падения на гонке "Париж - Рубе"
Технологии
Фото из архива Белорусская железная дорога увеличила количество поездов с бесплатным Wi-Fi
Ученые создали робота-кошку, которая призвана помочь бороться с одиночеством
Китай в конце 2018 года планирует осуществить коммерческий запуск сетей 5G
Культура
ALEKSEEV: номер для "Евровидения-2018" получился очень личным
Умерла легендарная советская и грузинская актриса Лейла Абашидзе
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
В мире
Фото AP Авиабаза в Сирии подверглась ракетному удару, есть погибшие и раненые
На парламентских выборах в Венгрии победила правящая коалиция
В Охотском море спасли всех рыбаков с отколовшейся льдины
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля
Камень Йоко Оно стоимостью $17,5 тыс. похитили из музея
Для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл разработали специальный парфюм
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Счастье жить в семье
«Не будите лихо!»
Каша. Еда наша?
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Владимир АРЧАКОВ. В глобальном и региональном масштабе
Владимир ПАНТЮХОВ. Каждый может изменить к лучшему мир вокруг себя
Михаил ШИМАНСКИЙ. «Люди добрые, помните…»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия